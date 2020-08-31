Tokat'ta engelliler koronavirüs tedbirlerine uymayanları protesto etti

TOKAT (AA) - Tokat'ta engelliler, koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayanları düdük çalarak protesto etti.

Engelsizler Parkı'nda bir araya gelen Tokat Engelliler Derneği üyeleri, ellerinde dövizlerle türkü söyleyerek, düdük çalarak ve tabaklara kaşıkla vurarak salgın kurallarına uymayarak virüsün yayılmasına yol açanlara tepki gösterdi.

Tokat Engelliler Derneği Başkanı Ali Aras, yaptığı konuşmada, "Sosyal mesafeyi korumayıp, maske takmadığımız ve halay çektiğimiz sürece sevdiklerimize zarar veriyoruz. Cumhurbaşkanımız olsun, Sağlık Bakanımız olsun, sürekli uyarılarda bulunuyor, bu uyarılara uymuyoruz. Uymadığımız zaman da çevremizdekilere, sevdiklerimize zarar vermiş oluyoruz. İstiyoruz ki ülke olarak bu süreçten en iyi şekilde kurtulalım, refaha erelim ve hep birlikte sevdiklerimizle birlikte güzel bir hayat sürdürelim." diye konuştu.

Fatma Esin Tuna da koronavirüsle ilgili tedbirlere dikkati çekmek istediklerini, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulursa virüsle, birlikte mücadele edilebileceğini ifade etti.



