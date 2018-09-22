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Tokat'ta bu yolun anahtarı sadece 3 kişide var

Kent merkezine bağlı Yelpe  köyüne ulaşımın sağlandığı yol, arazisinden geçtiği kişi tarafından demir kapı  yapılarak kapatıldı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 19:06
Tokat'ta bu yolun anahtarı sadece 3 kişide var

Merkeze bağlı  Dedeli köyünden geçen ve Yelpe köyüne giden yol, iki  köy arasında yaşanan mera anlaşmazlığının ardından yaklaşık 4 yıl önce Dedeli  köyü sakinlerince kapatılmıştı.

Bunun üzerine Yelpe köyü sakinleri köylerine ulaşımı, komşuları  Gümenek köyünden Mustafa Kasın'ın arazisinde yapılan yoldan sağlamaya başladı.

Birkaç gün önce arazisinden geçen yolun üzerine demir kapı yaptıran  Kasın, kapıyı da kilitledi.

Kasın, kapının anahtarını ise sadece Yelpe köyünden öğrencileri il  merkezine götüren 2 servis sürücüsüne verdi.

Kapıdan ayrıca, servis sürücülerinin geçtiği saatlerde araçlarıyla  gelen köydeki ilkokulda görev yapan 3 öğretmen geçebiliyor.

Arazisinden geçen yoldan sadece servis araçları ile öğretmenlerin  geçmesine izin veren Kasın, başka araç geçişine ise izin vermiyor. Köylüler  ulaşımı engebeli araziden sağlıyor.

Yelpe Köyü Muhtarı Şevki Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  Dedeli köyü ile aralarında uzun yıllardır süren mera davaları bulunduğunu  söyledi.

Meranın köylerine ait olduğunu savunan Çelik, "Yıllar önce açılan  davayı kazandık ve meranın bize ait olduğu kesinleşti. Bize, 'İlla biz buraya  göçeceğiz, yoksa yoldan sizi koymayız' dediler. Vermeyince de yolumuzu  kapattılar." dedi.

"Bu şekilde mapus olarak kaldık"

Daha sonra Gümenek köyünden geçen yolu kullanmaya başladıklarını  belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Ancak arazi sahibi kapı koyup bu yolu da kapattı. Kapıdan köyümüze  yaklaşık 3 kilometre daha mesafe var. Yoldan sadece öğretmenler ve servis aracı  geçebiliyor. Köyümüzde 97 hanede 600 kişi var. Yıllardır yolumuzu açamadık. Ayrı  bir yol yapılıyordu, kamulaştırma sorunu nedeniyle orası da tamamlanmadı.  'Yolunuzu yapacağız' diyorlar. Yoksa bu şekilde mapus olarak kaldık."

Köy sakinlerinden Halil İbrahim Bay yollarının kapalı olduğuna işaret  ederek, mağdur olduklarını sorunun bir an önce çözülmesini istediklerini aktardı.

Mustafa Kasın ise yolun kendi arazisinden geçtiğini, öyle uygun  gördüğü için ulaşıma izin vermediğini söyledi.

İl Özel İdaresi yetkilileri de sorunun çözümü için girişimlerde  bulunduklarını kaydetti.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 19:06
  1. Köy

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