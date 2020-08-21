Tokat'ta bir köyde uygulanan karantina sona erdirildi
TOKAT (AA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesi Yolüstü köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında başlatılan karantina uygulaması sonlandırıldı.
Kaymakamlık'tan yapılan açıklamada, Yolüstü köyünde 7 Ağustos'ta İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina başlatıldığı hatırlatıldı.
Sürenin dolmasının ardından yapılan kontrollerde, olumsuz bir duruma rastlanmadığı aktarılan açıklamada, köydeki karantinanın sona erdirildiği duyuruldu.