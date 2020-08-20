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Aktüel Tokat'ta bir kadını telefonla dolandırdıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı
Aktüel

Tokat'ta bir kadını telefonla dolandırdıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 17:57:39 -
Tokat'ta bir kadını telefonla dolandırdıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı

TOKAT (AA) - Tokat'ta telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak bir kadının 5 altın ve 4 bin 400 lirasını aldığı öne sürülen 2 şüpheli gözatına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde E.Ç'yi (74) arayarak kendilerini polis olarak tanıtan İ.B (42) ve A.A. (26), evinde altın veya para olup olmadığını öğrenerek yönlendirdikleri kadının 5 adet tam altın ve 4 bin 400 lirasını aldı.

Kadının, dolandırıldığını anlayarak ihbarda bulunması üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin eşkal ve kimliklerini belirledi.

Kahramanmaraş'ta gözaltına alınan şüpheliler Tokat'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İ.B. ve A.A. adliyeye sevk edildi. Bulunan para ve altınlar kadına teslim edildi.

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