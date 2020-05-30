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Aktüel

Tokat'ta bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-30 21:20:36 -
Tokat'ta bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü

TOKAT (AA) - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde, bir evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kasım Erdem'in (80) ilçeye bağlı Yağmur köyündeki 2 katlı ahşap evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yeşilyurt, Sulusaray ve Artova belediyelerinin itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin yangının ardından evde yaptığı incelemede, Erdem'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı adamın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Yeşilyurt İlçe Hastanesinin morguna götürüldü.

Yeşilyurt Kaymakamı Muhammet Sait Baytok da köye giderek yangınla ilgili bilgi aldı.

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