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Aktüel

Tokat’ta bin 381 parça tarihi eser ele geçirildi

Tokat’ta tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda bin 381 parça tarihi eser ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 18:00:47 -
Tokat’ta bin 381 parça tarihi eser ele geçirildi

Tokat’ta tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda bin 381 parça tarihi eser ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Erbaa ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. İlçede belirlenen bir adrese yapılan aramada bin 306 adet sikke, 45 adet metal obje, 19 adet yüzük, 6 adet çini, 3 adet taş obje, 2 adet gözyaşı şişesi olmak üzere toplam bin 381 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen O.B. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen eserler İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edildi.

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