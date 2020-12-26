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Yaşam Tokat'ta baygın halde bulunan 29 köpeğin uyuşturulduğu tespit edildi
Yaşam

Tokat'ta baygın halde bulunan 29 köpeğin uyuşturulduğu tespit edildi

Tokat'ın Zile ilçesinde köylüler tarafından baygın olarak bulunan 29 köpeğin uyuşturulmuş olduğu tespit edildi. Tedavi altına alınan köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 19:47:00 -
Tokat'ta baygın halde bulunan 29 köpeğin uyuşturulduğu tespit edildi

Tokat’ın Zile ilçesinde arazide baygın olarak bulunan 29 köpeğin uyuşturulmuş olduğu tespit edildi.

Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Büyükkarayün ile Zehledin köyü arasında yerde hareketsiz olarak yatan 29 köpek köylüler tarafından fark edildi. Köpeklerin öldürülerek atıldığını düşünen köylüler durumu jandarma ekiplerine haber verilmesi sonucu çalışma başlatıldı.

29 köpek uyuşturulmuş halde bulundu

 

Zile Belediyesi Veteriner Hekimi Yaşar İş, köpeklerin bulunduğu yerde inceleme yaptı. Veteriner hekim köpeklerin uyuşturulmuş olduklarını tespit ederken, 29 köpek, Zile Belediyesi Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan köpeklerinin durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Köpeklerin sağlık durumu iyi

Zile Belediyesi Kültür Müdürü Necmettin Eryılmaz, barınakta tedaviye alınan köpeklerin durumunun iyi olduğunu belirterek, “Küçükkaya köyü yakınlarında uyuşturulmuş vaziyette bulunan 29 köpek öldürüldü zannedildi. Köylüler, belediye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Köpekler toplanıp buraya getirildi. Burada tedavileri yapıldı. Şuan da durumları iyi, herhangi bir ağır vaka yok. Burada tedavileri yapıldı. Bu hayvanları sahiplendireceğiz" dedi

Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken köpekleri bırakan şahıs ya da kurumun tespiti için MOBESE kameraları inceleme altına aldı.

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