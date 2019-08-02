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Tokat’ta askıya 11 bin ekmek bırakıldı

Tokat’ta bu yıl ikincisi düzenlenen kurumlararası ‘Askıda Ekmek Futbol Turnuvası’ kapsamında askıya 11 bin ekmek bırakıldı.

02 Ağustos 2019 Cuma 16:09
Tokat’ta askıya 11 bin ekmek bırakıldı

Tokat’ta bu yıl ikincisi düzenlenen kurumlararası ‘Askıda Ekmek Futbol Turnuvası’ kapsamında askıya 11 bin ekmek bırakıldı.


CK Enerji Çamlıbel Elektrik’in ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla ‘enerjimizi paylaşarak çoğaltalım’ sloganı ile başlattığı Askıda Ekmek Projesi’ni yeşil sahalara taşıyan Askıda Ekmek Kurumlararası Futbol turnuvasının ikincisinde Sivas, Tokat ve Yozgat’tan toplam 79 takım yarıştı ve toplam bin 580 sporcu top koşturdu. Büyük bir heyecanla takip edilen Askıda Ekmek Kurumlararası Futbol Turnuvası’nın Tokat il şampiyonu dün gerçekleşen final maçında Tokat Devlet Hastanesi takımını 3-1’lik skorla yenen Tokat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu takımı oldu.


Askıya 11 bin ekmek bırakıldı


Tokat’ta 25 Haziran’da başlayan turnuva boyunca 22 kurumdan 440 sporcu, 310 golle kente adeta futbol ziyafeti sundu. 54 karşılaşmanın sonunda Tokat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu takımı oyuncuları 6 karşılaşmada kalesinde 7 gol görürken 24 gole imza attı. Tokat Valiliği’nin yürüttüğü ‘Spor Tokat’ projesi kapsamındaTokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün desteği ile gerçekleşen turnuvanın sonunda CK Enerji Çamlıbel Elektrik, şampiyon takım için 5 bin, ikinci Tokat Devlet Hastanesi takımı için 3 bin, üçüncü Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımı için 2 bin, dördüncü Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımı için bin ekmek olmak üzere askıya toplam 11 bin ekmek bıraktı.


Tokat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İsmail Karakülah, turnuva kapsamında Tokat ili şampiyonu oldukları için çok gururlu ve mutlu olduklarını ifade ederek, “Sivas’ta düzenlenecek olan iller arası turnuvada ise ilimizi en iyi şekilde temsil ederek şampiyonluk kupasını getireceğimize inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte CK Enerji Çamlıbel Elektrik’in bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yanında olacağımızı, elimizden gelen tüm desteği vereceğimizi belirterek çalışmalarının başarı içinde devamını temenni ederiz” dedi.


CK Enerji Çamlıbel Elektrik Tokat İl Müdürü Aykut Ayan da, ‘Spor Tokat’ projesi kapsamında turnuvaya destek veren Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı’ya, turnuvanın düzenlenmesine katkı sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile Müdürlük çalışanlarına, turnuvaya katılan tüm kurum müdürlüklerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.


Askıda Ekmek Projesi’yle ilgili farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirilen turnuvanın diğer amacının da Tokat’taki kurumlar arasındaki kaynaşmanın sağlanması olduğunu vurgulayan Ayan, “Bu turnuvayla birlikte yaklaşık üç yıldır sürdürdüğümüz Askıda Ekmek projesine desteğin arttığını görmenin de mutluluğunu yaşıyorum. Projemiz daha geniş kitlelere ulaşmış oldu. Bunun yanında bir ay süren turnuva boyunca sportif anlamda Tokat’a güzel bir heyecan yaşattık. Şimdi hedefimiz Büyük Kupa. Tokat şampiyonu Tokat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu takımı ile birlikte Şirketimiz sorumluluk sahasında bulunan Sivas, Tokat ve Yozgat illeri arasında yapılacak karşılaşmalar sonucunda Büyük Kupanın Tokat’a geleceğine inanıyorum”diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 16:09
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