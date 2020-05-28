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Aktüel

Tokat'ta ambulans ile minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-28 14:48:57 -
Tokat'ta ambulans ile minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

TOKAT (AA) - Tokat'ta hasta taşıyan ambulans ile minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turhal ilçesinden Tokat'a hasta getiren Ali Söylemez idaresindeki 60 HZ 269 plakalı ambulans, sanayi kavşağında Erdi Erkek yönetimindeki 60 SD 721 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile ambulans devrildi.

Kazada, ambulansta ve minibüste bulunan 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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