Tokat'ta ambulans ile minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
TOKAT (AA) - Tokat'ta hasta taşıyan ambulans ile minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Turhal ilçesinden Tokat'a hasta getiren Ali Söylemez idaresindeki 60 HZ 269 plakalı ambulans, sanayi kavşağında Erdi Erkek yönetimindeki 60 SD 721 plakalı minibüsle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile ambulans devrildi.
Kazada, ambulansta ve minibüste bulunan 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.