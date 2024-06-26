Tokat'ta 7 kişi kene ısırması sonucu hastanelik oldu
Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle 7 kişi Tokat Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle 7 kişi Tokat Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Edinilen bilgilere göre, Tokat'ta son bir haftada vücuduna kene yapışan 7 kişi, Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümüne başvurdu.
Tedavi altına alınan hastalarda yapılan incelemede 7 kişiye de KKKA tanısı konuldu. Tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yıl başından bu yana kentte vücuduna kene yapışan ve hastaneye başvuranların sayısı 450'ye ulaştı.
(İLKHA)
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