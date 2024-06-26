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Yerel Tokat'ta 7 kişi kene ısırması sonucu hastanelik oldu
Yerel

Tokat'ta 7 kişi kene ısırması sonucu hastanelik oldu

Yeniakit Publisher
2024-06-26 15:47:00 -
Tokat'ta 7 kişi kene ısırması sonucu hastanelik oldu

Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle 7 kişi Tokat Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle 7 kişi Tokat Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Edinilen bilgilere göre, Tokat'ta son bir haftada vücuduna kene yapışan 7 kişi, Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümüne başvurdu.

Tedavi altına alınan hastalarda yapılan incelemede 7 kişiye de KKKA tanısı konuldu. Tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yıl başından bu yana kentte vücuduna kene yapışan ve hastaneye başvuranların sayısı 450'ye ulaştı.

(İLKHA)
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