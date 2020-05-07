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Aktüel

Tokat'ta 7 gündür haber alınamayan kadın ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-05-07 16:44:11 -
Tokat'ta 7 gündür haber alınamayan kadın ölü bulundu

TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ilçesinde 7 gündür haber alınamayan kadın, ölü bulundu.

Karadere köyündeki evinden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen evli ve 4 çocuk annesi Ayşe Savdıç'ı (53) kendi çabalarıyla bulamayan yakınları, güvenlik güçlerine başvurdu.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin köy çevresinde ve dere yataklarında yürüttüğü arama çalışmasında Savdıç'a ulaşılamadı.

Samsun'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin de desteğiyle sürdürülen çalışmaların 7. gününde, köy yakınlarında bulunan dere kenarındaki çalılık alanda Savdıç'ın cansız bedeni bulundu.

Ceset, otopsi için Almus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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