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Kadın - Aile Tokat'ın meşhur bakla! İşte bu günün kolay (MENÜSÜ) yemeği! Bugün ne pişirsem': diyenler için: yeme de yanında yat
Kadın - Aile

Tokat'ın meşhur bakla! İşte bu günün kolay (MENÜSÜ) yemeği! Bugün ne pişirsem': diyenler için: yeme de yanında yat

Yeniakit Publisher
2024-02-03 22:37:00 -
Tokat'ın meşhur bakla! İşte bu günün kolay (MENÜSÜ) yemeği! Bugün ne pişirsem': diyenler için: yeme de yanında yat

Bugünün hızlı ve kolay yemeği arayanlar için pratik bir önerimiz var. Tokat'ın meşhur bakla dolması tarifi yöresel yemekler arasında sevilen lezzetlerin başında geliyor. İşte, 'Akşama ne pişirsem' diyenler için...

Tokat'ın meşhur bakla dolması tarifi yöresel yemekler arasında sevilen lezzetlerin başında geliyor. İşte, ‘Akşama ne pişirsem’ diyenler için enfes yemek olan Tokat’ın meşhur bakla dolmasının tarifi…

Tokat’ın meşhur bakla dolması tarifi, yöresel yemeklerden biri olarak çok beğeniliyor. Yaprak sarma severlerin bayılacağı bu lezzet, bakla ve kırık yarma ile hazırlanıyor ve tereyağlı sos ile servis ediliyor.
“Bugün ne pişirsem?” diye düşünüyorsanız, size harika bir yemek önerisi var… “Bugün ne pişirsem?” diye soranlar için, Tokat’ın meşhur bakla dolması tarifinin yapılışını ayrıntılı olarak paylaşıyoruz. Hem görünümü hem de tadı ile damaklarda iz bırakan bakla dolması, iştah açıyor. Akşam yemeklerinde değişiklik yapmak istiyorsanız, bakla tarifi tam size göre.

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