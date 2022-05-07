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Medya Tokatçı Muharrem Sarıkaya'nın yerine gelen isim belli oldu
Medya

Tokatçı Muharrem Sarıkaya'nın yerine gelen isim belli oldu

İHA çalışanı Ahmet Demir’e canlı yayında tokat attıktan sonra Ciner Medya Grubu Ankara Temsilciliği görevinden istifa eden Muharrem Sarıkaya'nın yerine gelen isim belli oldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 12:31:00 -

Aralık 2021'de İHA muhabirine attığı tokat görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Ciner Medya Grubu Ankara Temsilciliği görevinden istifa eden Muharrem Sarıkaya'nın yerine gelen isim belirlendi.

Bünyesinde Show TV, Habertürk TV, Habertürk ve Bloomberg HT gibi kanallar bulunan Ciner Medya Grubu’nda üst düzey atamalar gerçekleşti.

Medyaradar'ın haberine göre; Aralık 2021'de İHA muhabirine attığı tokat görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Ciner Medya Grubu Ankara Temsilciliği görevinden istifa eden Muharrem Sarıkaya'nın yerine, Habertürk TV ve Show TV Ankara Temsilciliği görevini yürüten Sibel Demirci Erdem atandı.

Ciner Medya Grup Başkanı Kenan Tekdağ tarafından yapılan diğer atamalar ise şöyle;

Habertürk TV ve Show TV Ankara Temsilci Yardımcısı görevini yürüten Fevzi Çakır Habertürk TV Ankara Temsilciliğine, Habertürk TV Prime Time Haber Programları Koordinatörü görevini yürüten Faruk Demirel Show TV Haber Ankara Temsilciliğine, Habertürk TV Program Yapımcısı Sunucusu olarak görev yapan H.Kürşad Oğuz Habertürk TV Prime Time Haber Programları Koordinatörlüğüne, Show TV Haber Koordinatörü görevini yürüten Mehmet Yeşilkaya Habertürk TV Yayın Koordinatörlüğüne getirildi.

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