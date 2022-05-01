'Tokatçı' Muharrem Sarıkaya'dan ikiyüzlü '1 Mayıs' paylaşımı!

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İHA çalışanı Ahmet Demir’e canlı yayında tokat atmış, bu tokat vicdanları yaralamıştı.

Tokat görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Muharrem Sarıkaya, Habertürk'ten sözde istifa etmiş, ancak kısa bir süre sonra sözde 'özür dileyerek' köşesinde yazı yazmaya geri dönmüştü.

Sarıkaya, döndükten sonra yazdığı 'İkinci Şans' başlıklı yazısında, "Ciner Medya Grubu yöneticilerimin, meslektaşlarımın ve arkadaşlarımın bana karşı tutumları, destekleri de en büyük tesellim oldu. Bütün bunları bana tanınan ikinci şans olarak görüyorum… İkinci şansın üçüncüsü olmadığını da biliyorum. Bu bilinçle tekrar merhaba diyorum…" ifadesini kullanmıştı.

İkiyüzlü '1 Mayıs' paylaşımı

Canlı yayında, basın emekçisine tokat atan Muharrem Sarıkaya, resmi Twitter hesabından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Tweetinde "YAŞASIN 1 MAYIS…" diyen Sarıkaya'ya yoğun tepki gösterildi.