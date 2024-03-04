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Gündem Tokat Valisi Hatipoğlu Destici'yi hastanede ziyaret etti! 'Müşahade altındalar'
Gündem

Tokat Valisi Hatipoğlu Destici'yi hastanede ziyaret etti! 'Müşahade altındalar'

Yeniakit Publisher
2024-03-04 18:32:00 - 2024-03-04 18:33:58
Tokat Valisi Hatipoğlu Destici'yi hastanede ziyaret etti! 'Müşahade altındalar'

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, trafik kazası geçiren Mustafa Destici’yi hastanede ziyaret etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, makam aracıyla Tokat’ın Niksar ilçesine hareket halindeyken Reşadiye ilçesi yakınlarında otomobilin yoldan çıkarak bariyerlere çarpması sonucu kaza geçirdi.

Kazada Destici'nin yanı sıra BBP İl Başkanı Mustafa Homalar, şoför ve koruma polisi de yaralandı.

Vali Hatipoğlu hastanede ziyaret etti!

Hastaneye kaldırılan Destici, Reşadiye Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu da hastaneye giderek Destici'yi ziyaret etti. Ziyarette Destici'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Hatipoğlu daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vali Hatipoğlu, çekilen tomografilerde herhangi bir sıkıntı bulunmadığını söyleyerek, Destici'nin sağlık durumunu şöyle anlattı:
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"Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin yapılan tetkiklerine göre sol alın bölgesinde hafif yüzeysel sıyrık var. Bunun dışında gayet iyi. Çekilen beyin, akciğer, karın batın tomografileri temiz çıktı. Ama yine de müşahede amacıyla misafir ediliyor. Onun dışında şükürler olsun ki herhangi bir sorun yok. Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Mustafa Homalar'da ise sağ göz altında yara var. Çekilen tomografilerde herhangi bir sıkıntı bulunmamakta. Kontrol amaçlı müşahede altındalar. Reşadiye'de yapılan kan tahlilleri ile burada yapılan kan tahlilleri aynı değeri verdi. Bu da komplikasyon olmadığının göstergesi. Şoförümüz ve koruma polis memurumuzun da durumları gayet iyi. Tekrar Büyük Birlik Partisi camiasına ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

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