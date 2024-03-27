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Kobi Tokat OSB’nin enerji altyapısı artık daha verimli
Kobi

Tokat OSB’nin enerji altyapısı artık daha verimli

Yeniakit Publisher
2024-03-27 08:47:00 -
Tokat OSB’nin enerji altyapısı artık daha verimli

“Tokat Merkez Organize Sanayi Bölgesi Dijital Altyapı Projesi” hayat geçti.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2020 Yılı Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan “Tokat Merkez Organize Sanayi Bölgesi Dijital Altyapı Projesi” hayat geçti.

Tokat Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce OSB’de ana elektrik hattı girişi ve bypass hattı bölgesinde elektrik şebeke sisteminin etkin ve merkezden yönetimi amacı ile uygulanan proje kapsamında, Tokat Merkez Organize Sanayi Bölgesine SCADA, Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama Sistemi kuruldu.

SCADA sistemi ile dijital altyapı sağlandı. Böylelikle OSB’de oluşan yüksek gerilim arızalarına uzaktan müdahale edilebiliyor ve daha hızlı önlem alınabiliyor. Ayrıca OSB’nin saatlik enerji tüketimi ve üretimi de dijital olarak takip edilip raporlanabiliyor.

Proje öncesinde arıza tespiti, müdahale işlemleri, ulaşım ve kontrol süreçleri 30 dakika sürerken, yeni kurulan SCADA sistemi ile uzaktan 30 saniye içerisinde arızalı hattın durumu yorumlanıp enerji verilebiliyor.

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