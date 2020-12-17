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Aktüel Tokat merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 19 gözaltı
Aktüel

Tokat merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 19 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 18:12:08 -
Tokat merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 19 gözaltı

TOKAT (AA) - Tokat merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve Zile ilçesi ile İstanbul ve Tekirdağ'da 139 personelin katılımıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 16 av tüfeği, 9 kurusıkı tabanca, 543 tabanca mermisi ile tarihi eser niteliğinde 12 obje ele geçirildi.

Ekiplerce 19 zanlı gözaltına alındı.


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