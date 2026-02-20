Tokat merkezli bahis çetesine ağır darbe! 6 zehir taciri parmaklıklar ardında!
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, gençleri ve aileleri yasa dışı bahis bataklığına sürükleyen şebekeye yönelik Turhal Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dev bir operasyona imza attı. Tokat ve Ankara’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen emniyet güçleri, sanal kumar üzerinden kirli kazanç sağlayan 11 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.
TOKAT merkezli yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Turhal Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tokat merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik operasyonda Tokat'ta 10, Ankara'da 1 olmak üzere toplam 11 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal, çeşitli dokümanlar ile ruhsatsız silah ve fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi. (DHA)
