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Yaşam Tokat kamu çalışanlarına izin var mı 27 Ocak! Tokat hamile engelli çalışanlara idari izin var mı?
Yaşam

Tokat kamu çalışanlarına izin var mı 27 Ocak! Tokat hamile engelli çalışanlara idari izin var mı?

Tokat'ta kar yağışı etkili olurken kamu çalışanları kendilerine idari izin verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Tokat kaç gün kamu çalışanlarına idari izin var?

Yeniakit Publisher
2022-01-26 19:15:00 -
Tokat kamu çalışanlarına izin var mı 27 Ocak! Tokat hamile engelli çalışanlara idari izin var mı?

Tokat’ta etkili olan kar yağışı sebebiyle çalışanlar mesai saatlerini, idari izin olup olmadığını araştırıyor. Peki, Tokat’ta kaç gün izin var?

Tokat kamu çalışanlarına izin var mı 27 Ocak! Tokat hamile engelli çalışanlara idari izin var mı?

Tokat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele iki gün izin verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışı beklendiği belirtilerek, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin, 27-28 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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