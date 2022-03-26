Tokat iftar sahur vakitleri güncel | Tokat imsakiye 2022
Ramazan öncesinde büyük bir heyecan başladı. Vatandaşlar ise yaşadıkları illerdeki imsak vakitlerini, ezan saatlerini araştırmaya başladı. Peki, Tokat ilk iftar saat kaçta açılacak? 2022 Tokat ilk sahura kaçta kalkılacak?
Mübarek üç aylar 2 Şubat 2022’de başladı. Ramazan ayı içinse geri sayım başladı. Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Ramazan ayı öncesinde ise imsakiyeler belli oldu. Tokat’ta ilk iftar 19.05’te yapılacak. Ramazan bayramı ise bu sene 2,3 ve 4 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek.