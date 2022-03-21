Tokat Havalimanı ne zaman açılacak? Tokata’tan nereye uçak seferleri var?

Yeni Tokat Havalimanın açılışı için geri sayım sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nce ihale edilen havalimanı 550 milyon TL'ye mal edildi. 45 metre genişliğinde 2 bin 700 metre uzunluğunda pisti bulunan havalimanı son teknoloji ile donatıldı. Havalimanının pisti, terminal binası ve kule inşaatı yaklaşık 3 yılda tamamlandı.

Tokat Havalimanı ne zaman açılacak?

Yeni Tokat Havalimanın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile 25 Mart Cuma günü yapılacak. Her türlü hava koşullarında uçakların iniş ve kalkış yapacağı donanıma sahip. 2 bin 700 metre pist uzunluğuna sahip, 45 metre pist genişliği var. 16 bin metrekare kapalı alanı var. Yıllık 2 milyon yolcuya hizmet verecek şekilde planlandı.

Tokata’tan nereye uçak seferleri var?

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, İstanbul’a haftanın 7 günü sefer yapılacağını belirterek, “Seferlerle ilgili ilk etapta yapılan düzenlemeyle haftanın 4 günü İstanbul Havalimanı’na, 3 günü ise Sabiha Gökçen Havalimanı’na uçuşlarımız düzenlendi. Sefer sayıları yolcuların, hemşehrilerimizin talebine göre yeniden değerlendirilecek. Daha ilerleyen zamanda İzmir, Antalya bu gibi seferlerle ilgili de çalışmalar yapacağız” diye konuştu.