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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi profesör, doçent doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda başta Fen Edebiyat, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesindegörevlendirilmek üzere profesör, doçent ve Dr öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:34
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi profesör, doçent doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda başta Fen Edebiyat, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesinde  görevlendirilmek üzere profesör, doçent ve Dr öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda 38 öğretim üyesi alımı yapılacak. Üniversiteden yapılan açıklamadı: Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

İstenilen belgeler Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Profesör kadroları için başvuru dosyaları (1 adet fiziki dosya ve 6 adet flash bellek içerisinde), doçent kadroları için başvuru dosyaları, (1 adet fiziki dosya ve 4 adet flash bellek içerisinde) Rektörlüğe ve doktor öğretim üyesi kadroları için başvuru dosyaları (1 adet fiziki dosya ve 4 adet flash bellek içerisinde) ilgili Dekanlıklara veya Müdürlüklere teslim edilecektir. Müracaatlar şahsen olup, posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Öğretim görevlisi alım başvuru şartları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:34
  1. İstanbul
  2. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi profesör doçent doktor öğretim üyesi alım ilanı
  3. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı başvurular nasıl yapılacak?

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