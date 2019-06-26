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Tokat domatesi tarlada sezonu 1.70 liradan açtı

Tokat’ta serada yılın ilk hasadı yapılan domates sezonu 1.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:39
Tokat domatesi tarlada sezonu 1.70 liradan açtı

Tokat’ta serada yılın ilk hasadı yapılan domates sezonu 1.70 liradan açtı.


Türkiye’de yaş meyve ve sebze üretiminde verimli arazilere sahip olan Tokat Kazova bölgesinde serada yetiştirilen domateste hasat başladı. Kış aylarında 7 liraya kadar çıkan domates, yaz mevsimiyle birlikte üretimin artması sonucu marketlerde 2 liraya kadar düştü. Ulaş köyünde uzun yıllardır örtü altı sebze üretimi yapan Ahmet Yılmaz, tarlada açık alanda yapılan domates üretiminden bir ay önce hasat yapmaya başladıklarını kaydetti. Domates fiyatlarının makul seviyede olduğunu ifade eden Yılmaz, "Şu anki fiyatlar üreticiyi ezmeyecek, tüketiciyi üzmeyecek fiyatlara sahibiz. Tarla çıkış fiyatları şuanda 1.70 liradan başlıyor. Geçen seneye göre fiyatlar düşük. Ama bu bizleri mağdur edecek fiyatlar değil, kazandıracak fiyatlar. Geçen sene domateste afaki değişken fiyatlar vardı. Bu sene daha oturaklı daha güzel fiyatlar. Ama market fiyatları ile tarla çıkış fiyatları uyuşmuyor. Bugün domates tarlada 1.70 lira bu markete girince işçilik, komisyon eklenince biraz fark ediyor” dedi. Şu anki fiyatların sabit kalması halinde hem üretici hemde tüketiciyi olumsuz etkilemeyecek düzeyde olduğunu dile getiren Yılmaz, üreticiye bereketli bir sezon geçirmesini diledi.



Sera tavsiyesi


Serada yapılan üretimle hem erken hasat hemde tarlaya göre hasat döneminin uzayabildiğine dikkat çeken Yılmaz, Tokatlı çiftçileri serada domates üretimine ağırlık vermesi tavsiyesinde bulundu. Olumsuz hava şartlarında da en az seviyede etkilendiklerini dile getiren Yılmaz, “Normalde tarlada açık alanda yapılan domates üretimi 25 Temmuz ile 1 Ağustos tarihleri arasında ilk hasada başlarlar. Örtü altına yapılan tarımda ise bir ay erkenden hasat yapma imkanı var. Bu sene önceki yıla göre daha erken başladık diyebilir. Tokat çiftçimize bu nedenle örtü altı tarım yapmalarını tavsiye ediyorum. Daha kaliteli ürün alabiliyorlar. Dış etkenler dediğimiz hava şartlarından çok fazla etkilenmiyorlar. Dolu yağışından etkilenmedik. Ama bugün açık arazide tarım yapanlar dolu yağışından olumsuz etkilendi. Mahsulleri zayi oldu” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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