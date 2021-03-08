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Gündem Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Gündem

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 18:50:00 -
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Eroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli hemşerilerim, yaptırdığım Kovid-19 testimin pozitif olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Hamdolsun şu an için sağlığım yerinde olup, evde istirahat halindeyim. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, bütün hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim." ifadesini kullandı.

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