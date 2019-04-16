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Tokat Ballıca Mağarası UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girdi

Tokat Valisi Ozan Balcı, Ballıca Mağarası’nın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine girdiğini açıkladı.

16 Nisan 2019 Salı 18:55
Tokat Ballıca Mağarası UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girdi

Tokat Valisi Ozan Balcı, Ballıca Mağarası’nın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine girdiğini açıkladı.


Tokat Valiliğinin ‘2023 Tokat Vizyonu’ doğrultusunda gerçekleştirilen başvuru ile Ballıca Mağarası UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi’ne alındı. UNESCO Dünya Mirası Listesi Yolunda Ballıca Mağarası Projesi kapsamında, son beş yılda 400 binden fazla kişinin ziyaret ettiği Ballıca Mağarası’nın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmesi ile birlikte mağaranın tanınırlığının artması bekleniyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tokat Valisi Ozan Balcı, Ballıca Mağarasının Tokat için Türkiye için bir değer olduğunu kaydetti. Bu anlamda Ballıca Mağarasının UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi’ne alınması için yaptıkları başvurunun kabul edildiğini belirten Vali Balcı, “Bu anlamda Ballıca Mağarasının daha çok tanıtımı olacak böylece ziyarete gelecek olan yerli ve yabancı turist sayısının artması konusunda önemli katkısı olacak, Türkiye’mizin Tokat’ın tanıtımına katkı sağlamış olur” dedi.



Dünyanın en büyük ve en görkemli mağaralarından


Milyonlarca yılda oluşan doğa harikası mağaranın henüz ziyarete açılmayan ve keşfedilmemiş bölümleri ile gizemini korumayı sürdürüyor. Yaşı yaklaşık 3.4 milyon yıl olarak tespit edilen Ballıca Mağarası, şimdiye kadar tespit edilen tüm mağara oluşumlarına sahip olmanın yanı sıra, özgün Soğan Sarkıtları ile de uluslararası önem taşıyor. Dünyanın en büyük ve en görkemli mağaralarından birisi olan Tokat Ballıca Mağarası ziyarete açılan 680 metre uzunluğunda 8 salonu ile ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Mağaranın ziyarete açılan bölümlerinde dolaşmak, her adımda hayrete düşüren, heyecan veren gizemli bir yolculuğa çıkmak gibi geliyor. 1995 yılında turizme açılan mağara büyük damla taşlar salonu, sütunlar salonu, mantarlı salon, fosil salon, çöküntü salonları ile ziyaretçilerini hayran bırakıyor.



Koah hastaları tercih ediyor


Ballıca Mağarası, temiz oksijenli havası ile KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) ve astım hastaları şifa buluyor. Tokat’ın Pazar ilçesine bağlı Ballıca Köyü’nde, deniz seviyesine göre 1.085 m. rakımda yer alan Ballıca Mağarası yaz-kış ortalama sıcaklığı 18 derece ve nem oranı yüzde 54 seviyesinde. Mağaraya erken saatlerde gelen hastalar belirli noktalarda oluşturulan banklarda 3-4 saat oturarak bol bol oksijen alıyor. Dışarıda oksijen tüpü ile dolaşan hastalar mağarada oksijen tüpü takamadan rahat nefes alabiliyor.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 18:55
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