  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Tokalaştığı bin adamdan birisi imiş! Yersen!
Gündem

Tokalaştığı bin adamdan birisi imiş! Yersen!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Avusturya’da dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatıyla çekilen ‘Tolaştığı bin damdan birisi imiş! Yersen…’ dedirten fotoğrafı sosyal medyadan paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 21:46:00 -
Tokalaştığı bin adamdan birisi imiş! Yersen!

Kılıçdaroğlu’na ait yine tartışılan bir fotoğraf karesi sosyal medyadan paylaşıldı. 

Kılıçdaroğlu’nun anonsçusu Barış Bozkurt paylaştı

Kılıçdaroğlu ile Korkmaz’ın avukatına ait görüntüyü CHP çalışanı Barış Bozkurt paylaştı. Barış Bozkurt, Kılıçdaroğlu’nun anonsçusu olarak biliniyor. Bozkurt aynı zamanda Kılıçdaroğlu’nun Hilton otelindeki meşhur fotoğrafı paylaşan isim. Konuya ilişkin Oda TV’ye konuşan Barış Bozkurt paylaşımı inkar etti. 

Paylaşımı sonra sildi!

Medyatava'dan Çağdaş Ulus’un özel haberine göre  CHP çalışanı Barış Bozkurt'un Avusturya'da kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasından tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı ve Sezgin Baran Korkmaz'ın sahibi olduğu Uniqo Sigorta'nın CEO'su Görkem Gökçe'nin, Kemal Kılıçdaroğlu ile otel koridorlarında selamlaşıp tokalaştığı anları paylaştığını ve bu paylaşımı daha sonra sildi.

İşte o tartışmalara neden olan fotoğraf:

CHP çalışanı Barış Bozkur daha önce de Kılıçdaroğlu’nun Hilton otelinde çekilen ve çok tartışılan işte bu fotoğrafı da paylaşmıştı: 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay