Tokalaştığı bin adamdan birisi imiş! Yersen!

Kılıçdaroğlu’na ait yine tartışılan bir fotoğraf karesi sosyal medyadan paylaşıldı.

Kılıçdaroğlu’nun anonsçusu Barış Bozkurt paylaştı

Kılıçdaroğlu ile Korkmaz’ın avukatına ait görüntüyü CHP çalışanı Barış Bozkurt paylaştı. Barış Bozkurt, Kılıçdaroğlu’nun anonsçusu olarak biliniyor. Bozkurt aynı zamanda Kılıçdaroğlu’nun Hilton otelindeki meşhur fotoğrafı paylaşan isim. Konuya ilişkin Oda TV’ye konuşan Barış Bozkurt paylaşımı inkar etti.

Paylaşımı sonra sildi!

Medyatava'dan Çağdaş Ulus’un özel haberine göre CHP çalışanı Barış Bozkurt'un Avusturya'da kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasından tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı ve Sezgin Baran Korkmaz'ın sahibi olduğu Uniqo Sigorta'nın CEO'su Görkem Gökçe'nin, Kemal Kılıçdaroğlu ile otel koridorlarında selamlaşıp tokalaştığı anları paylaştığını ve bu paylaşımı daha sonra sildi.

İşte o tartışmalara neden olan fotoğraf:

CHP çalışanı Barış Bozkur daha önce de Kılıçdaroğlu’nun Hilton otelinde çekilen ve çok tartışılan işte bu fotoğrafı da paylaşmıştı: