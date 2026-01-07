Tok tutan zeytinli kraker: Haftanın ilk günlerinde işe gidenler tarafından daha fazla fırsat olabilir

İkinci nesil tohum kraker: Tohum krakeri senelerdir ne çok kez yapıldı, çok kez yendi. Bu da onun başka versiyonu. Tohumu azaltılmış, kurubaklagil eklenmiş ve yumurtasız hali. Bu kraker nasıl tok tutuyor. Yanına bir salata ile, 2 tane ile muhteşem doyuluyor. Lezzeti de enfes, çıtır çıtır..

Malzemeler :

* 1 sb filizlenmiş yeşil mercimek. Sizin evde hazırda filizlenmiş mercimeğiniz yoksa1/2 su bardağı yeşil mercimeği çok az pişirip suyunu dökün. Hafif yumuşasın yeterli olur. Filizlendirme yapayım derseniz de onun tüm detayları...

* 1/2 su bardağı badem unu (bademleri rondodan çekerek elde edebilirsiniz)

* 2 yk yeşil zeytin ezmesi (siyah da olur)

* 2 yk kabak çekirdeği içi (çok az rondodan çektim)

* 2 yk siyah haşhaş ve susam (opsiyonel, olmasa da olur)

* 2 yk chia tohumu, 4 yk sıcak su ile bir kapta şişirip, jel kıvamına getiriyoruz. Eğer chia kullanmak istemezseniz veya yoksa 1 yumurta beyazı da olur.

* 2 yk zeytinyağı

* Çok az tuz ve 1 çk tatlı kırmızı biber tozu



Öncelikle mercimekleri rondodan geçirelim. Püre gibi olmadan, iri kalacak şekilde bırakın.Sonra diğer tüm malzemeleri katıp yoğurdum. Elde ettiğim hamuru yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine koyun. Ellerimi ıslatıp, parmaklarımla ve avucumun ortası ile bastırarak hamuru yayın. Elinizin bu noktada ıslak olması çok önemli, yoksa yayılmıyor.

İncecik yayılınca bıçakla kesin. Bu kesme işlemin mutlaka pişirmeden önce yapmanızı öneririz. Piştikten sonra bıçakla kesilmiyor, parçalanır. Ancak elinizle kopararak parçalara ayırabilirsiniz. Fırına gönderin. 170 derece turbo fırında 25 dk civarında pişti. Kıtır olup, kızarmaya başlayınca olmuştur. Her fırının ayarı farklı olduğu için gözlemlemenizi rica ederiz.

Soğuduktan sonra krakerleri cam bir kavanoza koyun.