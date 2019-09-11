Tohum desteği 2019 ne zaman ödenecek? Sertifikalı tohum desteği

Hükümet tarımı desteklemek için çiftçilere tohum desteği ödemesi yapmakta. Tarım ve Orman Bakanlığının yanında belediyelerde hibeli tohum desteği vermekte. Tohum desteği 2019 ne zaman ödenecek? Sertifikalı tohum kullanım desteği için istenen belgeler?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından tarım ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik çiftçilere verilen yüzde 50 hibe desteği sürüyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, çiftçinin talebi ve desteklenen ürünlerdeki verim artışları dikkate alınarak bu yılın sonbahar üretim sezonunda yem bitkisi tohumlarının yüzde 50 hibeyle desteklenmesi doğrultusunda taleplerin alınmaya başlandığı açıkladı.

Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kaliteye, teknoloji kullanımına ve çevre koruma önceliklerine göre bitkisel üretim faaliyetinde, sertifikalı tohumluk kullanımının yetersiz olduğu bazı türlerde yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohumları kullanan Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere dekar başına sertifikalı tohum kullanım destegi verilmektedir.

Sertifikalı tohum kullanım desteği için istenen belgeler

Başvuru Dilekçesi

Talep Formu

Fatura

Tohumluk sertifikası fotokopisi

Tarımsal destek ödemeleri

Çiftçi destek ödemelerine başlanacağını açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Fındık alan bazlı gelir desteği olarak 16 ilde 404 bin 183 üreticimize 847 milyon lira, küçük aile işletmesi desteği olarak 58 ilde 13 bin 308 üreticimize 4,6 milyon lira, yem bitkileri desteği olarak 25 ilde 105 bin 49 üreticimize 380,7 milyon lira, çay primi olarak 5 ilde 178 bin 150 üreticimize 191,5 milyon lira, sertifikalı tohum desteği olarak da 6 ilde 34 üreticimize 8,3 milyon lira ödeyeceğiz. Toplamda bugün itibarıyla 1 milyar 432 milyon lira ödeme yapmış olacağız, çiftçimize, üreticilerimize müjde mahiyetinde bu haberi vermek isterim." demişti.