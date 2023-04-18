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Otomotiv TOGG'un şoför koltuğuna oturdu! Gözyaşlarına hakim olamadı
Otomotiv

TOGG'un şoför koltuğuna oturdu! Gözyaşlarına hakim olamadı

Yeniakit Publisher
2023-04-18 17:36:00 -
TOGG'un şoför koltuğuna oturdu! Gözyaşlarına hakim olamadı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu’daki esnaf gezisi programına yerli ve milli otomobil TOGG ile geldi. Otomobil Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde sergilenirken, aracın şoför koltuğuna oturan bir vatandaş duygulandı, gözyaşı döktü.

Milli Eğitim Bakanı ve 28 Dönem AK Parti Ordu 1. Sıra Milletvekili Adayı Mahmut Özer, çeşitli programlarının ardından esnaf ziyareti ve vatandaş gezisi için Ordu Büyükşehir Belediyesi önüne geldi. '52 ORD 52' plakalı TOGG ile belediye önüne gelen Bakan Özer, burada Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve vatandaşlar tarafından heyecanla karşılandı.

“Türkiye, dünyayla rekabet edebilme aşamasında çok önemli bir adımı atmıştır”

Protokol üyeleri ile birlikte selamlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Bakan Özer, “İlk yerli ve milli araç TOGG’un Ordu’ya getirilmesine şahit olduk ve burada vatandaşlarımızın yerli ve milli gururu görmeleri için buraya getirdik. Türkiye artık çok büyüyor. Sadece ekonomik ve refah seviyesi olarak değil, ülke olarak da artık gerçekten dünyada adından bahsedilen ülkeler arasına girmeye aday bir şekilde çalışmalarına yön veriyor. Özellikle son zamanlardaki araç teknolojilerindeki yapılan yatırımlar ve bunlarla ilgili yan sanayilerin gelişmesi, Türkiye’nin bu alandaki dünyayla rekabet edebilme aşamasında çok önemli bir adımı atmıştır. Bunun devamı inşallah gelecektir. diğer taraftan savunma sanayisinde İHA ve SİHA’lar ile gerçekten Türkiye artık sadece kendi ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke değil, dünyaya İHA ve SİHA ihraç eden ülke konumuna gelmiştir. Bunlar üreterek ve yatırım yaparak, hizmet ederek ve hep birlikte büyüyerek bir Türkiye vizyonu ortaya koyma aşkının ve şevkinin ürünleridir. Bu ürünün bir tanesini de bugün Ordulu kardeşlerimiz ile buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah Ordu ile birlikte nice güzel başarılara ve kalkınma hamlelerine şahitlik edeceğiz” dedi.

“Kelimeleri çeviremiyorum, çok mutluyum”

TOGG’u gördüğünde sürücü koltuğuna oturan ve duygusal anlar yaşayan İbrahim Demiröz, “Yıllardır bizi toplu gibi iğne gibi şeylerle uğraştırdılar. Şu an kendimi kontrol etmekte zorlanıyorum. Dünyanın her yerine gittim ve gezdim, turizmciyim, aynı zamanda insanları da tanıyorum. Şu anda kendi otomobilimize bindim. Kelimeleri çeviremiyorum, çok muyluyum” diyerek duygulu anlar yaşadı.

Yoğun bir kalabalığın olduğu Büyükşehir Belediyesi önünde TOGG’u inceleyen vatandaşlar, beğendikleri ve gurur duyduklarını söylediler.

Diğer yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sırrı Paşa ve İsmet Paşa Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi.
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