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Otomotiv TOGG'un şarj istasyonları kuruluyor
Otomotiv

TOGG'un şarj istasyonları kuruluyor

Yerli otomobil TOGG'un yollarda görülmesine kısa bir süre kaldı. Ancak ondan önce, batarya istasyonları birer birer kurulmaya başlandı. İlki ise Bolu’daki bir AVM’nin otoparkına kuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-02 08:08:00 -
TOGG'un şarj istasyonları kuruluyor

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG için geri sayım sürüyor. Üretileceği fabrikanın Bursa Gemlik’teki kurulumu hızla devam ediyor. Açılışı ise 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Hazırlıklar devam ederken TOGG'un kurucu ortaklarından birinin Türkiye’de özel ürettiği şarj istasyonları da kurulmaya başlandı. 180 kw gücündeki istasyonlardan 6 tanesi Bolu’da tem otoyolu üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında kullanıma hazır hale getirilecek.


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