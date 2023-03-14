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Otomotiv TOGG'un fiyatı belli oldu
Otomotiv

TOGG'un fiyatı belli oldu

Yerli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu. TOGG, 953 bin TL'de başlayan fiyatlarla 16-27 Mart'ta ön sipariş alacak.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 14:55:00 - 2023-03-14 15:05:33
TOGG'un fiyatı belli oldu

Yerli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu.

953 bin TL'den başlayan fiyat 

TOGG'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, "Geride bıraktığımız beş yılda planlarımız doğrultusunda adım adım ilerledik ve söz verdiğimiz gibi mart ayında akıllı cihazımızı kullanıcılarla buluşturuyoruz. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz" dedi.

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Yorumlar

Togg fiyatı belli

Togg fiyatı belli de, türkiye araba üretemez diyenlerin fiyatı kaça onu bilmek lazım.. Altaylı başta olmak üzere, togg hayal diyenler, hani nerede diyenler acaba sokağa çıkabilecekler mi.
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