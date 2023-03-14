TOGG'un fiyatı belli oldu
Yerli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu. TOGG, 953 bin TL'de başlayan fiyatlarla 16-27 Mart'ta ön sipariş alacak.
Yerli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu.
953 bin TL'den başlayan fiyat
TOGG'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak.
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, "Geride bıraktığımız beş yılda planlarımız doğrultusunda adım adım ilerledik ve söz verdiğimiz gibi mart ayında akıllı cihazımızı kullanıcılarla buluşturuyoruz. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz" dedi.