TOGG'un açılış törenine katılan Fatih Erbakan'dan önemli açıklama: Bu nedenle burada bulunuyoruz

Siyasi parti temsilcileri, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılış töreni öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Erbakan, Milli Görüş hareketi olarak 50 yıl boyunca her fırsatta yerli ve milli sanayinin önemine vurgu yaptıklarını kaydederek, bu noktada da çok önemli adımlar attıklarını söyledi.

Merhum Necmettin Erbakan'ın siyasete girmeden 1956'da Türkiye'nin ilk yerli ve milli motor fabrikası olan Gümüş Motor Fabrikası'nı kurduğunu ve Türkiye'nin ilk motorlarını ürettiğini dile getiren Erbakan, onun ardından 1976-1977 yıllarında ağır sanayide 200'den fazla sanayi tesisinin temelinin atıldığını, bunlardan 70'inin hizmete girdiğini anlattı.

Erbakan, yerli ve milli sanayi, teknoloji, katma değerli üretim ve katma değerli ihracat konusunun kendileri için son derece önemli olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu noktada da elektrikli yerli otomobilimizin fabrikasının açılış daveti üzerine bugün burada bulunduk. Zaten Yeniden Refah Partisi olarak kurulduğumuz günden beri hayırlı işlerde destek olacağımızı, hayırlı adımların yanında olacağımızı her fırsatta ifade etmiştik. 'Doğruya doğru, yanlışa yanlış' diyen bir siyaset izleyeceğimizi ifade etmiştik. Bu doğrultuda bugün de böyle hayırlı bir hizmet dolayısıyla açılış törenine katıldık. İnşallah ülkemize, milletimize hayırlı olur, hayırlar getirir. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz."

"Zamanla savunma sanayisindeki gibi yerlilik oranı artacaktır"

Fatih Erbakan, otomobilin yerlilik oranına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu aşamada 'yüzde 100 yerli, milli otomobil' diyemesek de zaman içerisinde aynen savunma sanayisinde yaptığımız atılımlarda olduğu gibi otomobilde de o yerlilik, millilik oranının artacağına inanıyoruz. Bu adımı şu aşamada önemli bir adım olarak görüyoruz. İnşallah yerlilik, millilik oranı, ürün çeşitliliği, üretim kapasitesi artarak devam etmesinden memnuniyet duyacağımızı ifade ediyoruz."