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Medya Togg’la poz veren şarkıcıyı böyle linç ettiler! Yazıklar olsun size
Medya

Togg’la poz veren şarkıcıyı böyle linç ettiler! Yazıklar olsun size

Yeniakit Publisher
2023-05-10 18:05:00 -
Togg’la poz veren şarkıcıyı böyle linç ettiler! Yazıklar olsun size

Manga grubunun solisti Ferman Akgül'ün TOGG'un direksiyonuna geçip verdiği poz, TOGG'un resmi Twitter hesabından paylaşılınca CHP’li sözde sanatçılar ortalığı ayağa kaldırdı. Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, CHP'li belediyelerin sponsor olduğu konserlere çıkmaları bir sorun teşkil etmeyen isimlerin Ferman Akgül TOGG'lu fotoğraf paylaşınca “Yandaş Ferman” demelerine tepki gösterdi.

Manga grubunun solisti Ferman Akgül'ün TOGG'un direksiyonuna geçip verdiği poz, TOGG'un resmi Twitter hesabından paylaşılınca CHP’li sözde sanatçılar ortalığı ayağa kaldırdı. 

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, CHP'li belediyelerin sponsor olduğu konserlere çıkmaları bir sorun teşkil etmeyen isimlerin Ferman Akgül TOGG'lu fotoğraf paylaşınca “Yandaş Ferman” demelerine tepki gösterdiği yazısında şunları kaydetti:

“Manga grubunun solisti Ferman Akgül'ün TOGG'un direksiyonuna geçip verdiği poz, TOGG'un resmi Twitter hesabından paylaşılınca rock müziği camiası birbirine girdi! Redd grubunun gitaristi Güneş Duru, Twitter'dan Akgül'ün TOGG tanıtımdan 2 milyon lira aldığını iddia eden bir paylaşım yaptı: "Çakma rock starlardan biri tanıtımı için bir iki milyon alır, vatandaş altına yatar, bakanı yarışa kalkar..." Ve bu paylaşıma başka bir rock yıldızı Aylin Aslım da destek çıkınca Ferman sosyal medyada linç edildi. Ferman bu fotoğraf için para aldı mı almadı mı bilmiyorum. TOGG özel bir şirket olduğu için aldıysa da sorun olmaz diye düşünüyorum. Ferman, Tesla ile fotoğraf çektirseydi yine linç edilir miydi? Elbette hayır! TOGG da, Tesla da özel şirketler. Aylin de Güneş de bunu biliyorlar. Galiba rahatsızlığın asıl nedeni hükümetin TOGG'u destekliyor oluşu ve bu projeyi seçim kampanyasında kullanması. Her ülkede yerli üretim desteklenir. Hatta otomotiv şirketler nerede fabrika açacak diye ülkeler arasında rekabetler yaşanır. Lobi güçleri devreye girer, siyasi tavizler bile verilir.


Örneğin eski ABD Başkanı Donald Trump bile ülkesi yerine Meksika'da fabrika kurma kararı alan Toyoto şirketini "ABD'de fabrikanı kur veya daha büyük sınır vergisi öde" diye tehdit etmişti. Yani otomotiv sektöründe ülkeler arası bir rekabet vardır. Türkiye'de ilk kez yerli bir otomobil üretiliyorsa bunun hükümetin desteklemesinden doğal bir şey de olamaz!
Aslında Ferman'ın kendi camiasında linç edilmesinin nedeni Aylin'in paylaşımında daha net ortaya çıkıyor: "Kaç milyon aldığını bilmem, bilemem. Türk Rock camiası 'kol kırılır, yen içinde kalır'cıdır. Ama burada bahsedilen kişi yıllardır AKP ile 'iş'birliği yapan Manga'nın solisti Ferman Akgül'dür. Biz on yıldan fazla zamandır kara listelerdeyken bu niye bilinmesin? Her şey bir yere kadar." Yani Aylin ben para kazanamıyorsam Ferman niye kazanıyor gibi sığ bir yaklaşımda bulunmuş.
ÇOK KUTUPLAŞTIK
Aylin CHP'li belediyelerin sponsor olduğu konserlere çıkarken sorun yok ama Ferman TOGG'lu fotoğraf paylaşınca 'Yandaş Ferman' oluyor! Güneş'in de Eurovison'da ikinci olmuş, çıktığı ilk dönemde rock müziğe yeni bir soluk getirmiş Manga'nın liderini 'çakma star' ilan etmesi de çok sığ bir yaklaşım. Çakma sanatçı olmamanın birinci kuralı muhalif olmak mı? Gece gündüz Twitter'da hükümete çakmak mı? Hem kutuplaşmadan şikayetçiler hem de TOGG'la fotoğraf çektirdi diye bir zamanlar çok yakın oldukları Ferman'ı "Sen de onlardansın" diye linç ettiriyorlar. Muhalif sanatçılar farkındalar mı bilmiyorum ama kendilerine yapılmasını istemedikleri linçin en küçük olayda alasını yapıyorlar! Toplum olarak çok kutuplaştık, çok siyasete bulaştık çok! Umarım bu seçimden sonra eski normale döneriz. Bu epey zaman alacak ama bir yerden başlamalıyız.”
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