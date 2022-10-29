Togg hem ülkeyi hem de bölgeyi kalkındıracak

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hamaloğlu, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Gemlik'ten ihracata katkı

Hamaloğlu, Gemlik’in ülke ihracatına ciddi katkı sağladığını anlattı. Hamaloğlu, Türkiye’nin en büyük 500 şirketinden 10’a yakınının bölgede bulunduğunu aktardı.

Gemlik’te 20 bin kişiye istihdam sağlandığını belirten Hamaloğlu, “Odamız 2 bine yakın üyesiyle bu ticarete yön veren, ülke ekonomisine destek veren firmalardan oluşmaktadır. Artık ‘Togg’ diyoruz. ‘Batarya fabrikası’ diyoruz. ‘Yeni sözler söylemek lazım’ diyoruz. Çok heyecanlıyız, fabrika açılışını sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Hamaloğlu, Togg sayesinde Gemlik ekonomisinin daha da büyüyeceğini dile getirdi. Yerli otomobil için seçilen alanın önemine değinen Hamaloğlu, şunlara işaret etti: “Togg’un üretimi için doğru bir yer seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Bölgede çok sayıda otomotiv yan sanayi fabrikalarımız bulunuyor. Dolayısıyla Togg’la çalışabilecek, yedek parça sunabilecek, ihtiyaçları tedarikçi olarak çözebilecek nitelikli çok sayıda fabrikamız var. Bu da Togg’a ciddi bir esneklik sağlayacak.”

Ciddi bir ticaret olacak

Hamaloğlu, Türkiye’nin otomobilinin Gemlik yerleşkesinde kurulacak batarya fabrikasının da ayrıca istihdama katkı sunacağının altını çizdi. Gemlik’in büyük bir göçle karşı karşıya kalacağını vurgulayan Hamaloğlu, şunları kaydetti: “Togg ve batarya fabrikasının açılışı istihdamı olumlu etkileyecek. Bu fabrikalarda ilk etapta 4-5 bin kişi istihdam edilecek. Taşeronlarıyla beraber istihdamın 25-30 bin kişiyi bulacağını umut ediyoruz. Hem Gemlik’te ticaretimiz hızlanacak hem de burada imar planlarının tekrar düzenlenmesi gerekecek. Konut ve okul ihtiyacı doğacak, ticari merkez gereksinimi ortaya çıkacak. Dolayısıyla Gemlik’te çok ciddi bir ticaret olacak, bunun hazırlığı içindeyiz. Bugün Gemlik’te yeniden bir tarih yazılıyor. Togg, Gemlik’in kaderini olumlu yönde değiştiriyor. Yerli otomobilin ilçeyi çok ileri taşıyacağını düşünüyoruz. Togg, aynı zamanda Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın bir üyesi. Dolayısıyla Togg’a gözümüz gibi bakacağız.”

Okul inşa ediliyor

Rifat Hisarcıklıoğlu’nun destekleriyle Gemlik’e bir okul inşa edeceklerini söyleyen Hamaloğlu, “Burada nitelikli eleman yetiştireceğiz. Buradan mezun olacak kişiler, Togg ve batarya fabrikasında direkt iş bulacaklar. Böyle bir organizasyon içindeyiz. Okul inşaatına önümüzdeki yıl başlamayı planlıyoruz. İki sene içinde de öğrenci almayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Hamaloğlu, Gemlik’e yeni bir organize sanayi bölgesi de kazandırmayı planladıklarını sözlerine ekledi.