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Otomotiv TOGG’dan yüzde 50 indirim fırsatı! Beklenen haber geldi: Son gün 19 Haziran! Vatandaş çoktan sıraya girdi!
Otomotiv

TOGG’dan yüzde 50 indirim fırsatı! Beklenen haber geldi: Son gün 19 Haziran! Vatandaş çoktan sıraya girdi!

Yeniakit Publisher
2024-06-18 19:30:00 - 2024-06-18 19:45:13
TOGG’dan yüzde 50 indirim fırsatı! Beklenen haber geldi: Son gün 19 Haziran! Vatandaş çoktan sıraya girdi!

TOGG karar verdi: Kullanıcılarına özel bir kampanya ilişkin gelişmeyi duyurdu. İndirim kampanyası, Trugo şarj istasyonlarında geçerli olacak.

TOGG’dan yüzde 50 indirim fırsatı! Son gün 19 Haziran…

TOGG, kullanıcılarına özel bir kampanya duyurdu. İndirim kampanyası, Trugo şarj istasyonlarında geçerli olacak.

Türkiye’nin önde gelen otomobili TOGG, kullanıcılarına özel bir kampanya duyurdu. Şirketin öncülüğünde başlatılan yeni indirim kampanyası, Trugo şarj istasyonlarında geçerli olacak ve şarj masraflarında yüzde 50’lik bir indirim fırsatı sunuyor.

Kampanya, 16 Haziran’dan itibaren 19 Haziran‘a kadar sürecek ve tüm elektrikli araç modelleri için geçerli olacak. Bu süre zarfında kullanıcılar, hızlı şarj (DC) seçeneklerinde kilowatt/saat başına 7,99 TL olan şarj ücretlerinden %50 indirimle faydalanabilecekler. Bu durum, şarj başına maliyeti yaklaşık olarak 4 TL’ye kadar düşürebilecek.

TOGG’un bu kampanyası, Türkiye’de sadece ekonomik açıdan avantaj sağlamakla kalmayıp çevresel sürdürülebilirlik konusunda da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sunulan bu indirim, sektördeki gelecek trendleri ve çevresel etkiler üzerinde önemli ipuçları veriyor.
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TOGG’un yöneticileri, kampanyanın otomobil kullanımını artırmak ve araç sahiplerine ekonomik destek sağlamak adına önemli bir adım olduğunu belirtiyorlar. 

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