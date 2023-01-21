TOGG'dan sürpriz Türkiye kararı! Çekilişe katılanlara ücretsiz hak verilecek! Olay gelişme: Başvuru ilgi gördü

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Trumore' adlı mobil uygulamayı indirip çekilişe katılanların TOGG için ön sipariş verme hakkı kazanacağını duyurdu.

AA’da yer alan bilgilerde, TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, "Bir otomobilden fazlası için" yola çıkan TOGG, dijital platformu Trumore'un ilk temas noktası olan mobil uygulamasını App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sundu.

Marka yeni uygulamasını, "Kişiselleştirilmiş, akıllı, empatik ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi için Trumore" olarak tanımlıyor.

HEM FİNANS HEM EĞLENCE HEM GÜVENLİK

Togg'un, mobil uygulaması ile fintech (finansal teknoloji), insurtech (sigorta teknolojileri), blokzinciri, IoT, yapay zekâ gibi yeni nesil teknolojilerle kişiselleştirilmiş ve kullanıcı odaklı bir deneyim sunmayı hedeflediği belirtilmişti.

SİPARİŞLER NE ZAMAN?

TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş siparişlerle ilgili, “Hedefimize giden yolda şubat ayında da ön siparişleri açıp ilk çeyrek sonunda ilk akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla buluşturmaya başlayacağız. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. Trumore platformu üzerinden de TOGG akıllı cihazına ön sipariş verme hakkı olacak." Dedi.

TOGG ÖN SİPARİŞ NE ZAMAN?

Yüzde 100 elektrikli yerli otomobili TOGG, ekosisteminde önemli bir rolü olan mobil uygulaması 'Trumore' ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

TOGG tarafından ön sipariş detayı ile ilgili yapılan paylaşım:

Daha fazlası şimdi Trumore’da!

Hemen indirin, Togg mobilite ekosistemine giriş yapın. https://bit.ly/3QS6bFg

İster NFT açık artırmasıyla, ister YeniLig'de yarışarak, ister çekilişe katılarak #Togg akıllı cihazı için ön sipariş verme hakkı kazanın.

TOGG DENEYİM MERKEZLERİ AÇILIYOR

TOGG'un C-SUV modelini yakından görmek isteyen vatandaşlar, deneyim merkezlerinde aracın dijital ekranlarını ve kokpit bölümünü de inceleme şansı yakalayacak.

TOGG'un ilk deneyim merkezi ise İstanbul'da açıldı. Gayretepe'deki Zorlu AVM'de meydan katında kurulan alanda, araçla ilgili bilgiler yer aldı.

TOGG'UN ELEKTRİK MALİYETİ BELLİ OLDU

Burada aracın menzil ve harcama bilgilerine ilişkin hesaplama da yapılabilirken, TOGG ile İstanbul'dan İzmir'e 306 TL maliyetle gidilebileceği bilgisi ziyaretçilerle paylaşıldı.

Aynı mesafenin benzinli araçla maliyetinin ise 1020 TL olduğu belirtildi.

ŞARJ İSTASYONLAR ARTIYOR

Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili için altyapı çalışmaları da devam ediyor. Bu kapsamda araçları şarj etmek için gerekli olan şarj istasyonları yurt genelinde kurulacak.

TOGG, Trugo ile 1500 hızlı şarj istasyonu çalışmaları devam ediyor. Araç ve nüfus yoğunluğunun çok olduğu bölgelerde 25 kilometrede bir istasyon kurulma kararı alınırken daha seyrek olan yerlerde ise 50 kilometre yarıçapı baz alınarak istasyon kurulumu yapılacak.

Kurulan istasyonlarda ise 2 soket yer alacak. Yani bir istasyonda 3 bin araç aynı anda şarj edilebilecek.

TOGG'UN AÇILIMI NEDİR?

TOGG açılımı: Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu veya kısaca TOGG, Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Holding ve TOBB tarafından 25 Haziran 2018'de kuruldu. Web site adresi: www.togg.com.tr

Togg on sipariş fiyatı: TOGG ön sipariş Şubat 2023'te başlayacak. Başkan Erdoğan fiyatların da Şubat ayında açıklanacağını duyurdu.

TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK? TOGG FABRİKASI NEREDE?

TOGG'un fabrikası Bursa'nın Gemlik fabrikasında yer alıyor. İnşasına 2020 yılında başlanan fabrika 2022 yılında tamamlandı, yapımı için 22 milyar TL harcandı. TOGG, 29 Ekim 2022 tarihinde seri üretime başladı ve 2023 Mart ayında satışa çıkacak. TOGG'un gövde tasarım çalışması İtalyan tasarım şirketi Pininfarina ile birlikte yapıldı.

KAMU KURUMLARINA 30 BİN TOGG ALINACAK

Öte yandan Togg'a yönelik kamu alım garantisi hayata geçiyor. 2035 yılına kadar 30 bin araç devlet kurumlarının kullanımında olacak. İlk alım bu yıl yapılacak. Togg'un kamu tarafından alım sürecini Devlet Malzeme Ofisi üstlenecek. Kamu alım garantisinde takvimde netleşti. İlk etapta Togg'un C segment SUV modeli, devlet kurumlarının araç envanterinde yerini alacak.

Togg kurumlara bu yıl 500 otomobil satacak. 2035 yılının sonuna kadar 9 bin 500 C segment SUV, araç filosuna katılacak. Togg ailesinin ikinci modeli sedan otomobilden 4 bin 750 adet alınacak. Ticari modelin alımı ile bu sayı 30 bini bulacak.

TOGG NASIL SATIN ALINIR?

TOGG'un satışı sadece internet üzerinden yapılacak. Bayilik modeliyle satışa çıkması durumunda TOGG'un satış fiyatına yüzde 7-8'lik ek maliyet getirmesi dolayısıyla bayilerde satış yapılmayacak. Satış modeli olarak Tesla firmasının stratejisi örnek alındı.

TOGG özellikleri: Togg, güçlü iş birlikleri ve pek çok farklı özelliğiyle bir platform olarak konumladığı mobil uygulaması Trumore ile fintek, insurtek, blokzinciri, IoT, yapay zeka gibi yeni nesil teknolojilerle kişiselleştirilmiş, kullanıcı odaklı, akıllı ve empatik bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.