TOGG'dan müthiş hamle
Türkiye'nin yerli ve milli otomobil modeli TOGG, dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2023'te görücüye çıkacak. ABD'nin Las Vegas kentindeki fuar alanının girişinde ziyaretçileri TOGG'un reklamı karşılayacak.
Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES 2023 Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentindeki düzenlenecek.
5-8 Ocak tarihleri arasındaki dev organizasyonda Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'da yerini alacak.
Geçtiğimiz yılki fuara konsept sedan modeliyle katılan TOGG bu yıl ki fuarda SUV ve sedan modeliyle boy gösterecek.
Fuar girişine dev reklam!
TOGG'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, markanın fuarın girişine dev bir reklam verdiği görüldü.