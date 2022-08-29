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Teknoloji TOGG'dan kritik hamle! İmzalar atıldı
Teknoloji

TOGG'dan kritik hamle! İmzalar atıldı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, kullanıcı deneyiminde yapay zeka destekli çözümler sunan Smart_İX ile iş ortaklığı anlaşması imzaladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-29 10:45:00 -
TOGG'dan kritik hamle! İmzalar atıldı

 

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Kullanıcı deneyimi alanında yapay zekâ destekli çözümler üreten @SMART_iX ile yaptığımız stratejik iş birliğiyle mobilite ekosistemimizi genişletiyor, 'Akıllı Yaşam' hizmetlerimizin güvenli, hızlı ve çevre dostu olmasını sağlıyoruz."

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