TOGG'dan kritik hamle! İmzalar atıldı
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, kullanıcı deneyiminde yapay zeka destekli çözümler sunan Smart_İX ile iş ortaklığı anlaşması imzaladığını duyurdu.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"Kullanıcı deneyimi alanında yapay zekâ destekli çözümler üreten @SMART_iX ile yaptığımız stratejik iş birliğiyle mobilite ekosistemimizi genişletiyor, 'Akıllı Yaşam' hizmetlerimizin güvenli, hızlı ve çevre dostu olmasını sağlıyoruz."