TOGG’dan büyük başarı! En iyiler arasında yer aldı

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması (İSO 500) sonuçları açıklandı. Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu. Bu sene listeye Togg da katıldı.

En büyüğü TÜPRAŞ

ISO 500 listesi net satışa göre ve TL bazında hazırlandı. TÜPRAŞ üretimden satışlarda 484,2 milyar lirayla Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu unvanını elde ederken, 2022'de üçüncü sırada olan Ford Otomotiv 238 milyar lirayla ikinciliğe yükseldi. Geçen yıl ikinci sırada bulunan Star Rafineri ise 226,8 milyar liralık üretimden satışla 3'üncü oldu.

Togg ilk kez listede

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), 2023’ün Mart ayında satışlara başlamıştı. Kısa sürede yüksek satış miktarına ulaşan Togg, ISO 500 listesine 42’inci sıradan girmeyi başardı. Şirketin 2023’teki net satışı 24 milyar 345 milyon 916 bin 198 TL olarak gerçekleşti. Özkaynak, aktifleri, dönem kâr/zarar rakamı ve çalışan sayısı gibi diğer verileri açıklanmadı. Togg, 2023’te yaklaşık 20 bin otomobil satışı yaptı.