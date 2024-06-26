  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv TOGG’dan büyük başarı! En iyiler arasında yer aldı
Otomotiv

TOGG’dan büyük başarı! En iyiler arasında yer aldı

Yeniakit Publisher
2024-06-26 10:39:08 - 2024-06-26 10:39:08
TOGG’dan büyük başarı! En iyiler arasında yer aldı

Yerli otomobilin üreticisi Togg, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması İSO 500'e ilk kez girdi. Togg, 42'inci sırada yer aldı.

 İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması (İSO 500) sonuçları açıklandı. Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu. Bu sene listeye Togg da katıldı.

En büyüğü TÜPRAŞ

ISO 500 listesi net satışa göre ve TL bazında hazırlandı. TÜPRAŞ üretimden satışlarda 484,2 milyar lirayla Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu unvanını elde ederken, 2022'de üçüncü sırada olan Ford Otomotiv 238 milyar lirayla ikinciliğe yükseldi. Geçen yıl ikinci sırada bulunan Star Rafineri ise 226,8 milyar liralık üretimden satışla 3'üncü oldu.

Togg ilk kez listede

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), 2023’ün Mart ayında satışlara başlamıştı. Kısa sürede yüksek satış miktarına ulaşan Togg, ISO 500 listesine 42’inci sıradan girmeyi başardı. Şirketin 2023’teki net satışı 24 milyar 345 milyon 916 bin 198 TL olarak gerçekleşti. Özkaynak, aktifleri, dönem kâr/zarar rakamı ve çalışan sayısı gibi diğer verileri açıklanmadı. Togg, 2023’te yaklaşık 20 bin otomobil satışı yaptı.

Türkiye’de ilk yaşandı! Tarihi maçı Togg’dan izlediler! Futbol şöleni artık yerli ve milli otomobilimizde!
Türkiye’de ilk yaşandı! Tarihi maçı Togg’dan izlediler! Futbol şöleni artık yerli ve milli otomobilimizde!

Spor

Türkiye’de ilk yaşandı! Tarihi maçı Togg’dan izlediler! Futbol şöleni artık yerli ve milli otomobilimizde!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TOGG'dan Avrupa açılımı: Ön siparişler başlıyor
TOGG'dan Avrupa açılımı: Ön siparişler başlıyor

Otomotiv

TOGG'dan Avrupa açılımı: Ön siparişler başlıyor

Togg'un 2023 yılında gerçekleştirdiği satış miktarı belli oldu!
Togg'un 2023 yılında gerçekleştirdiği satış miktarı belli oldu!

Teknoloji

Togg'un 2023 yılında gerçekleştirdiği satış miktarı belli oldu!

Togg T10X yılın otomobili seçildi
Togg T10X yılın otomobili seçildi

Otomotiv

Togg T10X yılın otomobili seçildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23