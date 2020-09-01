TOGG'da yeni gelişme: Japonya da tamam!
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu TOGG'un tasarımı 28 ülkeden sonra Japonya'da da tescillendi.
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un özgün tasarımları 27 Avrupa Birliği ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendi. Japon Patent Ofisi (JPO), C-SUV ve Sedan tasarımlarımızın Japonya’da TOGG adına tescil edildiğini açıkladı.
TOGG'un Twitter'da sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TOGG tasarımlarının, 27 Avrupa Birliği ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendiği bildirildi. Açıklamada, "Japon Patent Ofisi (JPO), C-SUV ve Sedan tasarımlarımızın Japonya’da TOGG adına tescil edildiğini açıkladı." ifadeleri kullanıldı.
Yerli otomobil konusunda 2017 yılında başlayan çalışmalarda Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Zorlu Grubu bir araya gelerek Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu oluşturdu.
TOGG adı da bu grubun adının kısaltmasından ortaya çıktı.