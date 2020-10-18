TOGG’a büyük övgü! Türkiye kendi Tesla’sını oluşturdu

Gazete, Türkiye'nin Otomobili'ni üretmek için faaliyetlerini sürdüren TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'la yaptığı röportajı, "Türk Tesla'sı: Bosch'un eski yöneticisi Türkiye'yi elektrik otomobil çağına nasıl taşımak istiyor?" başlığıyla verdi. "Türk Tesla'sı" olarak nitelendirilen TOGG'un projesiyle ilgili haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Sadece İstanbul'un eteklerinde bir ofis kompleksi var. Türkiye'nin elektrikli otomobil üretiminin de birinci lige çıkmak istediği bu projede 220 mühendis bu ofiste çalışıyor. Proje için ülkedeki 6 şirket, güçlerini birleştirerek 3 milyar avronun üzerinde kaynak sağladı. Gürcan Karakaş'ı projenin başına patron olarak atadılar. 27 yıldır Bosch'ta kariyer yapan yönetici, gerçeklerin farkında olarak 'Kimse Türkiye'den elektrikli otomobil beklemiyor' diyor. Fakat Karakaş, beklentilerinin üstünde de kalmaya kararlı. Handelsblatt ile yaptığı röportajda 'Başından beri küresel boyutta rekabetçi olmak istiyoruz' dedi."

"3.3 miyar avro sermaye başlangıcı"

Elektrikli araçların Türkiye'de yaygınlaştığına dikkat çekilen haberde, bu yılın ocak-eylül döneminde satışların yüzde 104 arttığı bildirildi. Haberde ayrıca, Duisburg-Essen Üniversitesi'nden otomobil teknolojisi uzmanı Ferdinand Dudenhöffer'ın Türkiye'nin yerli otomobili için, " 3,3 milyar avro iyi bir başlangıç için yeterli." değerlendirmesi yer aldı.

“Bir otomobil eksikti”

Türk hükümetinin bağımsız bir sanayi politikası izlediğine vurgu yapılan haberde, "Türk şirketleri, Türk Silahları Kuvvetleri için araç gereçlerin büyük bir bölümünü üretiyor. Kovid-19 yoğun bakım hastaları için ventilatörler, LED ekranlar, buzdolapları ve gemiler büyük ölçüde yerli olarak üretiliyor. Ulusal ürün yelpazesinde daha önce bir otomobil eksikti" denildi.

Yerli pil üretimi

Haberde, "Türkiye'nin Otomobili, tek bir batarya şarjıyla 500 kilometreye kadar yol alacak. Pil 30 dakika içinde yüzde 80'e kadar şarj edilebilir ve yerel olarak üretilecek. Karakaş, batarya teknolojisi konusunda 'görüşmelerin devam ettiğini' söylüyor. 'Her şey yolunda giderse yurt dışındaki rakiplerimiz için de pil üretebiliriz Sadece otomobil üretmiyoruz, akıllı bir cihaz yapıyoruz' diyor." ifadeleri kullanıldı.