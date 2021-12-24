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Ekonomi Togg Yönetim Kurulu Gemlik’te incelemelerde bulundu
Ekonomi

Togg Yönetim Kurulu Gemlik’te incelemelerde bulundu

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (Togg) aylık Yönetim Kurulu Toplantısı’nın Gemlik’te inşası devam eden tesiste gerçekleştirildiği ve seri üretime geçiş hazırlıkları ile üstyapı çalışmalarının yerinde incelendiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 12:31:00 -
Togg Yönetim Kurulu Gemlik’te incelemelerde bulundu

Togg’un sosyal medya hesabından “#YeniLigGemlik”, “#Togg” etiketiyle yapılan paylaşımda, “Aylık Yönetim Kurulu Toplantımızı Gemlik’te inşası devam eden tesisimizde gerçekleştirdik. Seri üretime geçiş hazırlıklarımız ve üstyapı çalışmalarımızı, Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte yerinde inceledik” ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda ayrıca üretim tesisinin görüldüğü fotoğrafın yanı sıra Togg Yönetim Kurulu üyelerinin tesis içindeki turkuaz renkli robotların önünde çekildiği ve araç test pistinin incelendiği fotoğraflara da yer verildi.

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