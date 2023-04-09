TOGG ve deprem kredisi vurgunu: 157 milyon 816 bin lira para vurgun yapan çete çöktü! Dikkat çeken operasyon

'Paravan operasyonu' ile 157 milyon 816 bin lira vurgun yapan çete çökertildi Diyarbakır Emniyeti, TOGG ve deprem kredisi gibi birçok kredi vaadiyle 30 bankada 157 milyon 816 bin lira işlem hacmi olan çeteyi 3 aylık takip sonucunda "paravan operasyonu" ile çökertti.

Diyarbakır Emniyeti, TOGG ve deprem kredisi gibi birçok kredi vaadiyle 30 bankada 157 milyon 816 bin lira işlem hacmi olan çeteyi 3 aylık takip sonucunda “paravan operasyonu” ile çökertti.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır Emniyeti dolandırıcılık şebekesine yönelik 3 aylık takip sonucunda İstanbul, Ankara ve Diyarbakır’da çok sayıda dolandırıcılık olayı gerçekleştiren 25 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla gözaltına alarak Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğüne getirdi.

Çete, internetten faizsiz kredi, kolay kredi, hazır kredi, deprem kredisi adı altında tanıtımlar yaparak mağdurları kandırdı. İnternetten form dolduran mağdurlar, sözde banka çağrı merkezi tarafından aranarak kredi onay bahanesiyle şifre ve bilgileri alınarak banka hesaplarından paraları çekildiği belirlendi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 8 pos cihazı, 17 cep telefonu, 1 uzun namlulu silah, çok miktarda döviz ve nakit para bulundu. Çete üyeleri, 8 ayrı paravan şirket kurarak pos makinelerini bu şirketler adına bankalardan aldığı ortaya çıktı.

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Dolandırıcılık çetesi, farklı illerde otellerde toplantılar yaparak sahte hat temini, üzerine şirket kurulacak şahısların iknası, mağdurlarla konuşacak çağrı merkezi çalışanlarının diksiyon eğitimi ve brifingler verdi.

Çete, suflör lakaplı liderin yakalanmasıyla çökertilirken, organizasyonu kendisinin talimatlandırdığı belirlendi. Organizasyon; muhasebe, alo kredi departmanı, insan kaynakları, data grubu, müşteri hizmetleri, konsept kurgu danışmanı ve bilgi işlem şeklinde yürütüldü.

Şüphelilerin hesaplarındaki toplam işlem hacminin 157 milyon 816 bin 232 lira olduğu tespit edildi. Kredi vaadiyle dolandırıcılık yapan 25 şahıs, 4 günlük gözaltı süresinin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

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