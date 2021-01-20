Türkiye’nin dünya sahnesine çıkmak istediğinin altını çizen Burkay, “Teknoloji değişiminde çok büyük fırsatlar sunan bir aralıkta yerli otomobile başladık. Fabrika inşaat çalışmaları çok hızlı şekilde devam ediyor. Bursa iş dünyası olarak, gelişmiş imalat altyapısı ve yan sanayideki gücümüzü ileri teknolojiye dönüştürerek, milli otomobil üretiminde en iyi şekilde kullanacağımıza inanıyorum. TOGG’u Türkiye’nin çıkış noktası olarak görüyorum.” değerlendirmesinde bulundu. Yeni teknolojilerin Bursa’nın yan sanayi sektörlerini de geliştireceğini aktaran Burkay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Otomotiv, farklı sektörlerin gelişmesine öncülük eden bir saha. Raylı sistemler, savunma, uzay ve havacılık gibi farklı disiplinleri destekleyen bir alt yapısı var. TOGG, Türkiye’nin yeni nesil sektörlere geçişinde en önemli dönüştürücü olacak. İş dünyamıza duydukları güvenle milli otomobil projesini gerçekleştirecek olmanın gururu ve heyecanını bizlere yaşatan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve TOGG’a şükranlarımı sunuyorum.”