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Ekonomi “TOGG, Türkiye’nin yeni nesil sektörlere geçişinde en önemli dönüştürücü olacak”
Ekonomi

“TOGG, Türkiye’nin yeni nesil sektörlere geçişinde en önemli dönüştürücü olacak”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, zor bir dönemde Bursa’nın 13 milyar dolara yakın ihracata imza attığını söyleyen Burkay, “Bursa, temmuz ayından itibaren sanayide ve ihracatta ciddi bir toparlama yakaladı. İş dünyası olarak, 2021 yılından umutluyuz. Pandeminin etkisinin azalması ve tedavi yöntemlerinin netleşmesiyle yakın zamanda hızla toparlanma sürecine gireceğimize inanıyorum” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 11:50:00 -
“TOGG, Türkiye’nin yeni nesil sektörlere geçişinde en önemli dönüştürücü olacak”

Türkiye’nin dünya sahnesine çıkmak istediğinin altını çizen Burkay, “Teknoloji değişiminde çok büyük fırsatlar sunan bir aralıkta yerli otomobile başladık. Fabrika inşaat çalışmaları çok hızlı şekilde devam ediyor. Bursa iş dünyası olarak, gelişmiş imalat altyapısı ve yan sanayideki gücümüzü ileri teknolojiye dönüştürerek, milli otomobil üretiminde en iyi şekilde kullanacağımıza inanıyorum. TOGG’u Türkiye’nin çıkış noktası olarak görüyorum.” değerlendirmesinde bulundu. Yeni teknolojilerin Bursa’nın yan sanayi sektörlerini de geliştireceğini aktaran Burkay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Otomotiv, farklı sektörlerin gelişmesine öncülük eden bir saha. Raylı sistemler, savunma, uzay ve havacılık gibi farklı disiplinleri destekleyen bir alt yapısı var. TOGG, Türkiye’nin yeni nesil sektörlere geçişinde en önemli dönüştürücü olacak. İş dünyamıza duydukları güvenle milli otomobil projesini gerçekleştirecek olmanın gururu ve heyecanını bizlere yaşatan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve TOGG’a şükranlarımı sunuyorum.”

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