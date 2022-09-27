Yerli otomobil, 29 Ekim’de Gemlik’teki fabrikada üretilmeye başlanacak. TOGG’un 2023 yılının ilk çeyreğinde satışa çıkması bekleniyor. Peki, yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu?

TOGG satış fiyatı belli oldu mu? TOGG ne kadara satılacak yerli otomobil ucuz mu olacak?

Dünya Gazetesi'ne konuşan Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan "TOGG, yüzde 10 ÖTV diliminde kesin kalıyor. Biz fizibilite yaparken ÖTV'yi yüzde 7 hesaplamıştık. Üç puanlık bir fazlalık var ÖTV’de" dedi.

Özilhan, Türk vatandaşının ulaşabileceği bir araç düşünüyoruz" diye konuştu.

Bu ÖTV dilimine göre hesaplandığında TOGG'un C-segment SUV modelinin 900 bin lira civarında olması bekleniyor.

TOGG fiyatına ilişkin daha önce ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank değerlendirmede bulundu. Varank, "Piyasada şu an itibarıyla C sınıfı SUV araçlarla birlikte rekabet edebilecek bir fiyat politikası uygulanacak" dedi.

TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş da geçtiğimiz günlerde TOGG fiyatıyla ilgili konuşmuştu.

Karakaş, "Pazara çıktığımızda karşımızda elektrikli araçtan çok C segmentindeki içten yanmalı SUV araçlar olacak. Dolayısıyla bizim fiyat açısından da onlarla rekabet edebiliyor olmamız lazım" dedi.

TOGG'un tarihçesi:

Türkiye'de yerli otomobil üretebilmek için birlikte çalışma kararı alan şirket ve kuruluşlar, Kasım 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Bu amaçla Anadolu Grubu (%19), BMC (%19), Kök Grubu (%19), Turkcell (%19), Zorlu Holding (%19) ve TOBB (%5) tarafından 25 Haziran 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. kuruldu. Eylül 2019'da Kök Grubunun projeden çekileceği iddia edildi. Ekim 2019'da şirket merkezi Şişli, İstanbul'dan Gebze, Kocaeli'ne taşındı. Şirketin CEO'su Gürcan Karakaş, tasarımı 2019 yılı içinde tamamlanacak olan otomobilin 2022'de satışa çıkacağını açıkladı. Togg Yerli Otomobilin SUV ve sedan modelleri 27 Aralık 2019'da yapılan bir basın toplantısında tanıtıldı. TOGG'un gövde tasarım çalışması İtalyan tasarım şirketi Pininfarina ile birlikte yapıldı.

Togg'un elektrikli otomobil üretimi için Gemlik, Bursa'da 22 milyar TL maliyetle fabrika kuracağı açıklandı. Fabrika için proje bazlı devlet yardımı verileceği duyuruldu. 21 Mayıs 2020'de fabrikanın yapımına başlandı. Ağustos 2020'de şirketin Togg markasıyla üretim yapmasına karar verildi. 18 Aralık 2021 tarihinde Togg'un yeni logosu tanıtıldı. 6 Ocak 2022 de Amerika'da CES 2022 etkinliğinde yerini aldı ve lansman gerçekleştirdi.