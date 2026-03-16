Türkiye’nin çeyrek asırlık çınarı devrildi! 31 yıllık dev şirket sessiz sedasız iflas etti

1994 yılından bu yana Türk tarım sektöründe faaliyet gösteren ve 100 milyon TL sermayesiyle köklü aktörlerden biri olan Karayel Tarım, girdiği finansal darboğazdan çıkamayarak resmen iflas etti. Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararıyla tasfiye süreci başlayan şirket için alacaklılara ikinci kez toplanma çağrısı yapıldı. Bir döneme damga vuran şirketin iflası, bölge tarımı ve paydaşları arasında büyük bir üzüntü ve kaygıya yol açtı.