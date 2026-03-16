Türkiye’nin çeyrek asırlık çınarı devrildi! 31 yıllık dev şirket sessiz sedasız iflas etti

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

1994 yılından bu yana Türk tarım sektöründe faaliyet gösteren ve 100 milyon TL sermayesiyle köklü aktörlerden biri olan Karayel Tarım, girdiği finansal darboğazdan çıkamayarak resmen iflas etti. Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararıyla tasfiye süreci başlayan şirket için alacaklılara ikinci kez toplanma çağrısı yapıldı. Bir döneme damga vuran şirketin iflası, bölge tarımı ve paydaşları arasında büyük bir üzüntü ve kaygıya yol açtı.

Türkiye tarım sektörünün çeyrek asırlık oyuncularından biri olan Karayel Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti., girdiği finansal darboğazdan çıkamayarak resmen iflas etti. 1994 yılından bu yana faaliyet gösteren ve 100 milyon TL’lik sermayesiyle sektörün köklü aktörleri arasında yer alan şirket için artık tasfiye süreci işliyor.

​Geçtiğimiz dönemde nakit akışında yaşadığı sorunlar nedeniyle konkordato talebinde bulunan Karayel Tarım’dan kötü haber geldi. Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen iflas kararı, 9 Aralık 2025 tarihi itibarıyla kesinleşti.

​100 milyon TL sermayeli Karayel Tarım’ın iflası, bölge tarımı ve paydaşları için büyük bir kayıp olarak nitelendiriliyor. Alacağı kabul edilen veya reddedilip dava yoluyla katılım hakkı kazanan tüm alacaklıların, belirtilen tarihte bizzat veya vekilleri aracılığıyla toplantıda hazır bulunmaları istendi. ​Şirketin mal varlıklarının satışı ve elde edilen gelirin alacaklılar arasında pay edilmesi süreci, bu toplantının ardından netlik kazanacak.

orantı

şimdi bunun kullandığı piyasadaki çekler çöp oldu buna güvenenler çekleri kendi cebinden ödeyecek bu nasıl çözülecek binlerce iş insanı mağdur oldu
