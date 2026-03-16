Çöpe atan bin pişman: Tuvalet kağıdı ruloları bahçede "altına" dönüşüyor
Çöpe atan bin pişman: Tuvalet kağıdı ruloları bahçede "altına" dönüşüyor

Bahar aylarının gelmesiyle bahçe işleri hız kazanırken, uzmanlar her gün düşünmeden çöpe attığımız tuvalet kağıdı rulolarının bitki gelişiminde hayati bir role sahip olduğunu duyurdu. Bahçecilik uzmanı Ish, bu karton ruloların fide saksısından yabani ot engelleyiciye kadar maliyetleri sıfıra indiren üç stratejik kullanım yöntemini paylaştı. Doğal gübre oluşumuna da katkı sağlayan bu yöntem sayesinde hem çevre korunuyor hem de bitkilerin kök yapısı en sağlıklı şekilde gelişiyor.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte bahçe bakım ve hazırlık çalışmaları hız kazanırken, uzmanlardan evsel atıkların değerlendirilmesine yönelik dikkat çekici bir açıklama geldi. Bahçecilik uzmanları, evlerimizde her gün tonlarca çöpe giden tuvalet kağıdı rulolarının, aslında bahçe işlerinde stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek vatandaşlara geri dönüşüm çağrısında bulundu.

Bahçe bakımı ve bitki yetiştirme teknikleri konusunda uzmanlaşan Ish, sosyal medya platformları üzerinden yaptığı açıklamada, bu mütevazı ev eşyasının dış mekan düzenlemelerinde ve bitki gelişim sürecinde ne kadar hayati roller üstlenebileceğini detaylandırdı. Uzman isim, boş karton ruloların çöpe atılmak yerine bahçelerde verimli bir şekilde kullanılması için üç ana yöntem sundu.

Uzman görüşlerine göre tuvalet kağıdı rulolarının en etkili kullanım alanlarının başında fide saksısı olarak değerlendirilmeleri geliyor. Kartonun ince ve geçirgen yapısı sayesinde toprakta doğal olarak çözünebildiğini ifade eden Ish, bu ruloların doğrudan toprağa dikilebileceğini ve bu sayede hassas fidelerin kök yapısının korunduğunu vurguladı.

Bunun yanı sıra, ev ortamında kompost yani doğal gübre üretimi yapanlar için de bu ruloların organik madde katmanları arasında kritik bir işlevi bulunuyor. Kartonun yapısı solucanlar tarafından hızla parçalanabiliyor ve bu durum toprak verimliliğini artıran yüksek kaliteli bir kompost oluşumuna doğrudan katkı sağlıyor.

Haberde öne çıkan bir diğer etkili yöntem ise karton ruloların düzleştirilerek yabani ot membranı şeklinde kullanılması. Toprak yüzeyine serilen bu karton parçaları, alt katmanlardan istenmeyen yabani otların çıkışını fiziksel olarak engelliyor. Üstelik bu kartonlar birkaç ay içinde doğaya hiçbir zarar vermeden kendiliğinden yok oluyor.

Bahar aylarında sıkça görülen ani sıcaklık değişimlerine karşı da koruyucu bir kalkan görevi gören bu yöntem, bitkilerin kök çevresinde termal bir tabaka oluşturarak soğuk havanın olumsuz etkilerini en aza indiriyor. Uzmanın bu tavsiyeleri üzerine deneyimlerini paylaşan diğer bahçe sahipleri, yöntemin farklı bitki türleri üzerindeki başarısına da dikkat çekti:

DERİN KÖK GELİŞİMİ: Bezelye ve sırık fasulyesi gibi derin kök yapısını seven bitkilerin, dikim esnasında köklerine zarar gelmemesi amacıyla bu uzun rulolarda büyütüldüğü belirtildi. MUTFAK ATIĞI YÖNETİMİ: Bazı kullanıcılar ise ruloların içini mutfak atıklarıyla doldurup doğrudan bahçe yataklarına gömerek toprağı besin yönünden zenginleştirdiklerini aktardı. Uzmanlar, evsel atıkların bu şekilde işlevsel hale getirilmesinin hem çevre kirliliğini azalttığını hem de bahçe bakım maliyetlerini önemli ölçüde düşürdüğünü özellikle vurguluyor.

