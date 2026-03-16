Çöpe atan bin pişman: Tuvalet kağıdı ruloları bahçede “altına” dönüşüyor

Bahar aylarının gelmesiyle bahçe işleri hız kazanırken, uzmanlar her gün düşünmeden çöpe attığımız tuvalet kağıdı rulolarının bitki gelişiminde hayati bir role sahip olduğunu duyurdu. Bahçecilik uzmanı Ish, bu karton ruloların fide saksısından yabani ot engelleyiciye kadar maliyetleri sıfıra indiren üç stratejik kullanım yöntemini paylaştı. Doğal gübre oluşumuna da katkı sağlayan bu yöntem sayesinde hem çevre korunuyor hem de bitkilerin kök yapısı en sağlıklı şekilde gelişiyor.