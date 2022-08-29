Yerli otomobilin 2023 yılında yollarda olması bekleniyor. TOGG fabrikasında çalışmak isteyenler ise güncel ilan olup olmadığını araştırıyor.

TOGG personel alımı ne zaman? TOGG personel alımı başvuru şartları

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu TOGG'un son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hisarcıklıoğlu, TOGG fabrikasının 29 Ekim'de açılacağını belirtti. Hisarcıklıoğlu, "Türk insanının hayali, 1960'da yarım kalan bir rüyamız vardı. Türk patenti ile üretilecek bir otomobilin yapılması. Dünya ile teknolojik alanda aynı zamanda yüzde 100 elektrikli IP hakları bize ait olan yüzde 51 yerli olan bir otomobili Allah nasip ederse 29 Ekim'de fabrikasının açılışını Gemlik'te yapacağızİnşallah mart ayında TOGG'u burada göreceğiz ve hep beraber bineceğiz" dedi.

TOGG web sitesi üzerinden güncel iş ilanları yayımlanıyor. Söz konusu web sitesine giriş yaptıktan sonra ilan detaylarına ulaşmanız mümkün. TOGG güncel ilanlar:

Program Management-Gebze

Marketing Communication-Gebze

Distribution Channel Business Development Sales (Almanya-Stuttgart, Baden-Württemberg)

Spare Parts Product Pricing Management-Gebze

Desing Studio (Almanya-Stuttgart, Baden-Württemberg)

Martek Analysis Demand Planning-Gebze

Purshasing-Direct Materials-Gebze

Distribution Plannig-Management-Gebze

Spare Parts-Accessories Logistics Management-Gebze

Vehicle Dynamics-Gebze

Budgeting and Reporting-Gebze

Powertrain Calibration-Gebze

PD Product Launch-Gebze

User Experience Desing-Kocaeli

Design Technical Operations-Gebze

PD Product Launch-İnterior Components-Gebze

Warranty Management-Gebze

Electrical System Validation-Gebze

Service Body Shop Network Management-Gebze

ECU Software Development Engineer-Gebze

PD Product Launch-BIW-Gebze

Java Developer-Gebze

IT Vendor Governance-Gebze

Systems Engineer-Ankara

Electronic Hardware Engineer-Ankara

Electronics Systems architect-Gebze

Digital Software QA-Gebze

Functional Safety-Gebze

ADAS engineer-Ankara

VCU Test Engineer-Gebze