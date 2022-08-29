TOGG personel alımı ne zaman? TOGG personel alımı başvuru şartları
TOGG personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Yerli otomobilin yollara çıkacağı tarih merakla beklenirken pek çok kişi ise 'TOGG personel alımı ne zaman?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, TOGG personel alımı başvuru şartları nelerdir?
Yerli otomobilin 2023 yılında yollarda olması bekleniyor. TOGG fabrikasında çalışmak isteyenler ise güncel ilan olup olmadığını araştırıyor.
TOGG personel alımı ne zaman? TOGG personel alımı başvuru şartları
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu TOGG'un son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Hisarcıklıoğlu, TOGG fabrikasının 29 Ekim'de açılacağını belirtti. Hisarcıklıoğlu, "Türk insanının hayali, 1960'da yarım kalan bir rüyamız vardı. Türk patenti ile üretilecek bir otomobilin yapılması. Dünya ile teknolojik alanda aynı zamanda yüzde 100 elektrikli IP hakları bize ait olan yüzde 51 yerli olan bir otomobili Allah nasip ederse 29 Ekim'de fabrikasının açılışını Gemlik'te yapacağızİnşallah mart ayında TOGG'u burada göreceğiz ve hep beraber bineceğiz" dedi.
TOGG web sitesi üzerinden güncel iş ilanları yayımlanıyor. Söz konusu web sitesine giriş yaptıktan sonra ilan detaylarına ulaşmanız mümkün. TOGG güncel ilanlar:
Program Management-Gebze
Marketing Communication-Gebze
Distribution Channel Business Development Sales (Almanya-Stuttgart, Baden-Württemberg)
Spare Parts Product Pricing Management-Gebze
Desing Studio (Almanya-Stuttgart, Baden-Württemberg)
Martek Analysis Demand Planning-Gebze
Purshasing-Direct Materials-Gebze
Distribution Plannig-Management-Gebze
Spare Parts-Accessories Logistics Management-Gebze
Vehicle Dynamics-Gebze
Budgeting and Reporting-Gebze
Powertrain Calibration-Gebze
PD Product Launch-Gebze
User Experience Desing-Kocaeli
Design Technical Operations-Gebze
PD Product Launch-İnterior Components-Gebze
Warranty Management-Gebze
Electrical System Validation-Gebze
Service Body Shop Network Management-Gebze
ECU Software Development Engineer-Gebze
PD Product Launch-BIW-Gebze
Java Developer-Gebze
IT Vendor Governance-Gebze
Systems Engineer-Ankara
Electronic Hardware Engineer-Ankara
Electronics Systems architect-Gebze
Digital Software QA-Gebze
Functional Safety-Gebze
ADAS engineer-Ankara
VCU Test Engineer-Gebze