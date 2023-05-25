TOGG oto galericilerden tam not aldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ziyaret ettiği oto galericilere sürpriz yaptı. Türkiye'nin ilk elektrikli aracı Togg'u, oto galericiler de deneyimledi. Peki işin uzmanları Togg'u nasıl buldu? Yanıtı haberimizde.
Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg, oto galericilerden tam not aldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eski Otokop Sitesi'nde esnafla buluştu. Bursa'dan AK Parti Milletvekili seçilen Varank'ın ziyaretinin asıl yıldızıysa, Kapadokya ve Anadolu rengi Togg'du.
Aracı inceleyen esnaf, site içerisinde tur atma fırsatı da buldu. 0'dan 100 kilometreye 4,5 saniyede ulaşan araç, işin erbabından tam not aldı.