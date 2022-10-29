29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yerli ve milli otomobil TOGG banttan indi. Milyonlar ise aracın satış tarihini ve fiyatını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili ise merak edilen açıklama geldi. Peki, TOGG fiyatı belli oldu mu? TOGG ne zaman satışa çıkacak?

TOGG ön satış tarihi fiyatı | TOGG satış tarihi belli oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün banttan inen araçlar çeşitli testlerden geçecek. 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollarda göreceğiz. Vatandaşlar şubat ayından itibaren ön sipariş verebilecek. Şartlar ise vakti gelince şirket tarafından açıklanacak. En çok aracın fiyatı merak ediliyor. Araç fiyatı piyasa şartlarına göre belirlenecek. Mart ayı sonunda pazara çıkacak aracın fiyatını bugünden açıklamak doğru değildir. Sanırım şubat ayında fiyat açıklanacaktır” dedi.